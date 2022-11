DERETAN aktor Korea dengan bayaran termahal. Salah satunya, bahkan menerima bayaran sebesar USD600.000 (Rp9,29 miliar) per episode. Dengan angka tersebut dan perhitungan sebuah drama terdiri dari 16 episode, maka sang aktor bisa mengantongi honor sebesar USD9,6 juta atau setara Rp148,74 miliar hanya dari satu proyek. 

Berikut daftar aktor Korea dengan bayaran termahal seperti dikutip dari Tatler, Jumat (11/11/2022).

1.Kim Soo Hyun

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Kim Soo Hyun/StarNews)

Posisi pertama masih ditempati Kim Soo Hyun yang menerima bayaran USD600.000 atau setara Rp9,29 miliar per episode. Jika proyek yang dibintanginya memiliki 16 episode, maka dia bisa membawa pulang USD9,6 juta (Rp148,65 miliar) hanya dari satu drama. Sejauh ini belum ada aktor yang bisa menggeser posisi Kim Soo Hyun dari puncak daftar aktor termahal Korea. 

2.Jun Ji Hyun

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Jun Ji Hyun/tvN)

Selanjutnya ada aktris cantik Jun Ji Hyun yang dibayar USD120.000 atau Rp1,86 miliar per episode dalam sebuah proyek drama. Dengan asumsi sebuah drama memiliki 16 episode, maka dia akan mengantongi honor sebesar USD1,92 juta (Rp2,97 miliar) hanya dari satu proyek.

3.Hyun Bin

Aktor termahal Korea selanjutnya diisi oleh Hyun Bin yang menerima tawaran sebesar USD113.000 atau setara Rp1,75 miliar per episode. Jika dia membintangi drama dengan 16 episode, maka sang aktor akan menerima bayaran sebesar USD1,8 juta atau setara Rp28 miliar.

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Hyun Bin/iMBC)

Sejak sukses Crash Landing On You pada 2020, Hyun Bin belum membintangi drama apapun. Sepanjang 2 tahun terakhir, dia lebih fokus membintangi proyek layar lebar, seperti Confidential Assignment 2 yang tayang di bioskop pada September 2022.

4.So Ji Sub

So Ji Sub memulai karier aktingnya sejak 1995 dan meraih popularitas lewat drama What Happened in Bali, pada 2004. Setelah 27 tahun berkarier, dia tercatat sebagai salah satu aktor papan atas Korea dengan honor USD89.800 (Rp1,39 miliar) per episode. 

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: So Ji Sub/Dispatch)

Dengan bayaran itu, maka sang aktor akan mengantongi bayaran sebesar USD1,43 juta atau setara Rp22,17 miliar untuk berperan dalam satu proyek drama. Besaran itu diterimanya dengan asumsi drama tersebut memiliki 16 episode.

5.Jo In Sung

Daftar aktor Korea dengan bayaran termahal per episode selanjutnya adalah Jo In Sung. Aktor Frozen Flower tersebut dibayar USD89.800 (Rp1,39 miliar) per episode. Dengan angka itu, maka dia akan menerima bayaran sebesar USD1,43 juta (Rp22,17 miliar) hingga USD1,79 juta (Rp27,85 miliar) dari satu proyek.

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Jo In Sung/Herald Pop)

Tahun ini, Jo In Sung comeback ke layar kaca lewat drama Moving yang tayang di Disney+. Drama itu diadaptasi dari webtoon populer karya Kang Full yang bercerita tentang tiga siswa SMA yang mendapatkan tenaga super. 

6.Lee Min Ho

Lee Min Ho menerima honor sebesar USD84.000 (Rp1,3 miliar) untuk membintangi satu episode drama. Sehingga dia bisa mengantongi honor mencapai USD1,34 juta (Rp20,77 miliar) hingga USD1,68 juta (Rp26 miliar) hanya dari satu proyek drama.

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Lee Min Ho/Instagram/@actorleeminho)

Tahun depan, mantan kekasih Bae Suzy ini akan comeback ke layar kaca dengan membintangi drama Ask the Stars. Drama yang akan tayang di tvN tersebut akan dibintangi Lee Min Ho dengan Ratu Romcom, Gong Hyo Jin.

7.Song Joong Ki

Tatler mencatat, aktor Vincenzo ini menerima bayaran sebesar USD68.000 atau setara Rp1,05 miliar per episode. Dengan begitu, dia diprediksi menerima bayaran USD1,08 juta (Rp16,7 miliar) hingga USD1,36 juta (Rp21 miliar) dari satu proyek.

 

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Song Joong Ki/tvN)

Angka itu didapatkan dengan asumsi drama yang dibintanginya memiliki 16 sampai 20 episode. Tahun ini, Song Joong Ki akan kembali ke layar kaca lewat drama Reborn Rich yang akan tayang di JTBC pada 18 November mendatang. 

8.Ji Chang Wook

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Ji Chang Wook/JTBC)

Ji Chang Wook masuk dalam daftar aktor termahal Korea dengan bayaran USD67.000 (Rp1,03 miliar) per episode. Sehingga jika dia bermain dalam proyek dengan 16 episode, maka honor yang diterimanya mencapai USD1,07 juta atau setara Rp16,6 miliar. Tahun ini, dia membintangi drama KBS, If You Wish Upon Me.

9.Song Hye Kyo

Song Hye Kyo memulai kariernya pada 1996 dan mencatatkan namanya sebagai salah satu artis papan atas Korea dengan bayaran USD56.500 atau setara Rp875,6 juta per episode.

 

Aktor Korea dengan bayaran termahal. (Foto: Song Hye Kyo/Instagram/@kyo1122)

Jika dia membintangi drama dengan 16 episode, maka bintang Full House itu akan menerima bayaran USD904.000 (Rp14 miliar) dari satu proyek. Tahun ini, dia membintangi drama Now, We Are Breaking Up yang tayang di SBS.*