JAKARTA - Artis Yoriko Angeline juga lulus dan meraih predikat cum laude dari Western Michigan University. Rupanya, ia dan Beby Tsabina merupakan rekan satu kampus dan sama-sama menjalani wisuda pada Senin, 1 Mei 2023 kemarin.

Momen kelulusan Yoriko yang kini meraih sarjana untuk jurusan digital marketing tersebut bahkan dibagikan olehnya di akun Instagram. Dalam unggahannya, ia mengaku sempat menjalani pendidikan selama 3 tahun di Jakarta dan 1 tahun di Amerika Serikat sebelum akhirnya berhasil lulus dan meraih gelar sarjana.

"Aku berhasil! Setelah dua tahun di Jakarta International College dan satu tahun di Western Michigan University, dengan bangga saya umumkan bahwa saya telah lulus summa cum laude dengan jurusan Digital Marketing!," ungkapnya dalam akun Instagram.

Bintang film Dilan ini mengatakan bahwa dirinya berhasil lulus lantaran mendapat dukungan dari orang-orang sekitarnya. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dan menaruh kepercayaan padanya untuk menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

"Perjalanan ini sungguh luar biasa, dan saya tidak dapat melakukannya tanpa dukungan luar biasa dari para profesor, orang tua, dan teman-teman saya. Terima kasih semua telah mendorong saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya dan karena percaya pada saya di setiap langkah," paparnya.

"Selain itu, aku juga mau ngucapin terimakasih buat teman-teman semua disini yang selalu support aku setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Saya senang melihat apa yang akan terjadi di masa depan, dan saya berterima kasih atas pengetahuan dan pengalaman yang telah membawa saya ke titik ini. Cheers to the Class of 2023! GO BRONCOS!," tambahnya.

Unggahan Yoriko sontak ramai dikomentari oleh rekan-rekan artis dan juga netizen. Bahkan tak sedikit yang mengucapkan selamat atas pencapaian dari gadis 20 tahun tersebut.

"Congrats sayangkuuu!," kata Prilly Latuconsina.

"Selamat Yoriko," timpal Hengky Kurniawan. "Congrats ya Yoriko atas wisudanya ..semoga makin sukses kedepannya..amin Gbu," sambung siok***. "Congratulations ka yoriko semoga ilmunya berkah amiin @yorikooangln_," lanjut sitimu***.

