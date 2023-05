JAKARTA - Kabar bahagia bagi para penggemar Billkin dan PP Krit di Tanah Air, karena kedua aktor tampan ini akan gelar fan meeting di Jakarta pada 10 Juni, 2023 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan melalui unggahan dari laman twitter resmi @Billkin_Ent yang menyatakan akan memulai fan meeting di Asia yang dan dimulai dari Taipei, Hongkong, dan berakhir di kota Jakarta.

“Billkin & PP Krit Asia Fan Meeting 2023. Taipei Hongkong, and Jakarta. See you in June!,” sebagaimana dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (2/5/2023).

Sejauh ini, masih belum ada informasi lanjutan kapan kedua aktor ini akan menjadwalkan keberangkatannya ke Indonesia. Namun, yang pasti bahwa mereka akan menyapa para penggemarnya di Indonesia, pada tanggal yang telah ditentukan.

Billkin dan PP Krit merupakan aktor ternama di Thailand, yang pesonannya juga menarik perhatian penggemar di tanah air. Billkin memiliki nama asli Putthipong Assaratanakul sedangkan PP krit adalah Krit Amnuaydechkorn.

Fan meeting yang akan digelar ini bukanlah kali pertama keduanya bertemu. Kedua aktor muda ini sudah kerap beradu akting di beberapa drama, dan yang paling terbaru adalah drama berjudul ‘I Told Sunset About You’ yang telah tayang pada tahun 2020 lalu.*

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.