JAKARTA - Benarkan The Beatles terinspirasi band asal Indonesia? Popularitas The Beatles di kancah musik dunia kerap dikaitkan dengan band asal Indonesia, The Tielman Brothers.

The Beatles sendiri adalah grup musik paling berpengaruh dalam sejarah. Grup musik asal Liverpool opini terkenal pada tahun 1960-an dengan lagu pop dan rock and roll mereka. Mereka sangat terkenal karena penampilan yang khas dan lirik lagu yang mudah diingat.

Namun, terdengar kabar bahwa The Beatles terinspirasi band asal Indonesia, The Tielman Brother. Benarkah demikian?

Melansir Meet The Beatles For Real pada, Kamis (27/04/23) klaim bahwa The Beatles terinspirasi band asal Indonesia bermula pada tahun 1959 ketika The Tielman Brother tampil di Humburg, Jerman. Dikatakan bahwa The Beatles terkesan dengan penampilan The Tielman Brothers di atas panggung.

Paul McCartney bahkan terkesan dengan permainan hofner bass dari anggota The Tielman Brother. Ia ingin memainkan hofner bass dengan cara serupa di The Beatles. George Harrison mengatakan kepada majalah Rolling Stone tentang seorang pemusik terhebat bernama Andy dari Indonesia yaitu Andy Tielman.

Meski memiliki kesamaan elemen musik dan harmoni vokal, tidak ada bukti konkret bahwa The Beatles terinspirasi band asal Indonesia yaitu The Tielman Brother. Bahkan sempat muncul rumor bahwa The Beatles tidak pernah menyaksikan band Indonesia di Hamburg.

Bahkan kekaguman Paul McCartney atas permainan Hofner Bass pada sebuah band hanya kebetulan belaka. Sebuah foto sempat beredar menunjukan John dan Paul berada dalam kerumunan penonton The Tielman Brother ternyata palsu.

Terlepas daripada itu, The Tielman Brother adalah grup musik rock and roll legendaris dari Indonesia. Grup musik beranggotakan lima orang itu terbentuk pada tahun 1940-an. The Tielman Brother beranggotakan putra dari Herman Tielman, seorang Kapten Tentara KNIL dari Kupang. Pada awal kemunculannya, band ini tampil dalam acara keluarga dengan nama The Timor Rhythm Brother. Kemudian berganti nama menjadi The Tielman Brother. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, presiden Indonesia menentang The Tielman Brother karena membawa pengaruh barat ke Indonesia.

