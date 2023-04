JAKARTA - Artis Cinta Laura merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H bersama keluarganya pada Sabtu (22/4/2023). Sayangnya di tengah suka cita merayakan hari lebaran, Cinta Laura justru panen kritikan dari netizen.

Netizen membanjiri kolom komentar dengan kritikan lantaran pakaian yang dikenakannya dianggap tak pantas dan terlalu terbuka.

Hal itu terlihat dari unggahan perempuan blasteran Jerman itu di akun Instagram pribadinya. Di situ Cinta terlihat berpose bersama ayah dan ibunya.

"Same pose, different year. Selamat Idul Fitri From the Kiehl & Hyatt/Andaz family! Mohon Maaf Lahir dan Batin!," tulis Cinta Laura, Sabtu (22/4/2023).

BACA JUGA: Cinta Laura Mengaku Pernah Punya Saldo ATM di Bawah Rp1 Juta

Pemain film "Jagat Arwah" ini memilih busana bernuansa tropis dengan kombinasi warna-warna cerah dan menyegarkan.

Hanya saja yang menjadi perdebatan adalah kemben kuning yang ia kenakan. Sehingga dianggap terlalu terbuka dan kurang cocok dipakai saat momen Lebaran.

Follow Berita Okezone di Google News

Bahkan tak sedikit netizen yang merasa baju Lebaran Cinta Laura seperti mau pergi ke pantai. "Ini hari Lebaran kok bajunya kayak orang mau jalan-jalan ke pantai saja," ujar akun @riz***. "Ngaku pinter tapi ternyata nggak proper. Haaa," celetuk akun @sm***. BACA JUGA: Ucapkan Selamat Lebaran, Atta Halilintar Kasih Kode Bakal Ada Personel Baru? "Yang pintar bisa juga salah kostum," sindir akun @tee***. "Zaman sekarang baju hari raya enggak perlu yang tertutup kan Cinta? Yang penting ucapannya baik. Selamat hari raya mohon maaf lahir dan batin Cinta dan keluarga," tambah akun @han***. (*)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.