JAKARTA - Artis Cinta Laura bermain sebuah game bernama Never Have I Ever alias Pernah Atau Tidak Pernah bersama Collin Junus. Keseruan keduanya saat bermain game tersebut bahkan bisa disaksikan di akun Instagram milik Cinta Laura.

Menariknya, baik Cinta maupun Collin akan diberi beberapa pertanyaan dan diminta untuk menjawabnya. Bahkan keduanya juga diminta untuk mengaku apakah mereka pernah atau tidak, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Lucunya, ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik dan tentunya ingin diketahui oleh masyarakat. Yakni soal jumlah saldo yang ada di ATM milik Cinta Laura.

"Pernah enggak saldo ATM-nya di bawah sejuta?," bunyi salah satu pertanyaan yang diajukan.

"Rupiah ya, bukan dolar," ujar seseorang kru dalam video tersebut.

Mendapat pertanyaan tersebut, Cinta Laura pun langsung menuliskan jawabannya di iPad yang telah disediakan. Rupanya, bintang film Devil On Top ini pernah memiliki saldo di bawah Rp1 juta.

Sontak saja, video tersebut membuat netizen kaget bukan main. Mereka bahkan mengaku tak menyangka jika Cinta Laura sempat memiliki saldo ATM di bawah Rp1 juta.

Meski begitu, tak sedikit netizen yang menduga bahwa Cinta Laura memiliki lebih dari satu ATM. Sehingga, ia tak perlu khawatir jika di salah satu ATM-nya terdapat saldo yang kurang dari Rp1 juta.

"Cinta adalah kita ternyata.. saldo ATM nya pernah dibawah sejuta. Bedanya di aku isinya cukup utk potongan admin bank doang," kata icha***. "Cinta maybe ATM nya lebih dari satu ya, yg satu emang pernah zonk tp satunya lagi masih full tank..hahahaa, aku pernah gtu sih..," lanjut me_m***.

