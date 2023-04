JAKARTA - Belakangan ini mantan vokalis grup band Killing Me Inside, Onadio Leonardo, mencuri perhatian setelah tampil dalam penampilannya di podcast Deddy corbuzier yang bertajuk "#LogIndiCloseTheDoor".

Kini, Onad kembali menjadi perbincangan setelah memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 144 H dalam Instagramnya, @onadioleonardo_official, pada Jumat (21/4/2023).

"Selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara saudara muslim saya, semoga Idul Fitri ini berkesan dan makin mengenal satu sama lain," tulis Onad.

Dalam postingan tersebut, musisi bernama asli Leonardo Arya itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim yang bertugas di podcast #LogIndiCloseTheDoor. Apalagi, program yang berjalan selama 30 hari itu ia menjadi tahu banyak tentang ajaran agama Islam.

"Terimakasih buat seluruh tim log in yang bekerja di balik layar, close the door, the leonardos dan jeda nulis. Selama 30 hari ini gue jadi makin tau apa itu ajaran agama islam dan makin akrab dengan teman-teman muslim gue, disaat bersamaan gue juga makin yakin sama kepercayaan gue dan pilihan hidup gue," tambahnya.

Selain itu, Onad juga mengucapkan, bahwa 50 juta penonton menunjukan betapa kerennya bangsa Indonesia soal toleransi.

Postingan tersebut juga dikomentari oleh Habib Jafar, “Terima kasih, Onad. Kapan-kapan LOG IN.” Unggahan tersebut pun menuai berbagai respon positif dari para netizen. Banyak netizen yang memuji Onadio, khususnya tentang sikap Onad di podcast "#LogIndiCloseTheDoor". BACA JUGA: Kisah Boy William Selamat dari 2 Kecelakan, Bella Hadid Rayakan Lebaran "Toleransi antar umat beragama sangat indah," komentar akun @raf***. "Proud and Respect for you.. always keep the spirit," ujar akun @rag***. "Makasih close the door @mastercorbuzier @husein_hadar @onadioleonardo_official konten ini sangat keren, bagus, lucu, bermanfaat, mencerdaskan, toleransi... Harap kita semoga konten ini terus ada bukan cuma bulan puasa aja, yg setuju like," ucap akun @uc***. Diketahui, dalam podcast tersebut, Onad berkolaborasi dengan Habib Jafar. Menariknya, dalam podcast tersebut ia sering ikut berdiskusi tentang Agama Islam. Padahal, Onad diketahui beragama Katolik. Tapi, meski memiliki kepercayaan yang berbeda, Onad mengaku nyaman berdiskusi dengan Habib Jafar, karena Habib Jafar dinilai memberikan edukasi namun tidak 'judging'. Pembawaan Onad yang santai dan memperlihatkan toleransi yang tinggi sesama umat beragama, membuat para netizen respect dengan sikapnya.(*)

