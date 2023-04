LOS ANGELES - Angelina Jolie dan Halle Berry akan beradu akting dalam film laga-thriller berjudul Maude v Maude. Warner Bros. memenangkan hak distribusi film tersebut setelah memenangkan bidding dengan studio raksasa lainnya.

Mengutip Deadline, Sabtu (22/4/2023), proyek tersebut akan digarap oleh sutradara Roseanne Liang dan penulis skenario Scott Mosier. Sementara Jolie dan Berry menjadi produser bersama Holly Jeter, Jeff Kirschenbaum, dan Joe Roth.

Sumber Warner Bros. membocorkan bahwa proyek tersebut rencananya akan digarap seperti film Bond vs Bourne. Sayangnya, hingga kini belum ada detail tentang plot film tersebut.

Saat ini, Halle Berry masih disibukkan dengan syuting film Never Let Go di mana dia berkolaborasi dengan eksekutif produser, Jeter. Sementara hak distribusi film tersebut di Amerika Utara dipegang oleh Lionsgate.

Di lain pihak, Angelina Jolie sudah menyelesaikan produksi film biopik Maria Callas. Dalam film tersebut, dia berperan sebagai penyanyi sopranos berdarah Yunani-Amerika Serikat tersebut.

Film garapan sutradara Pablo Larrain dan penulis skenario Steven Knight tersebut bercerita tentang kisah hidup tragis Maria Callas dan momen-momen terakhirnya di Paris, pada era ‘70-an.*

