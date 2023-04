JAKARTA - Aktor Stefan William baru-baru ini mengunggah foto dirinya bersama sang kekasih, Ria Andrews. Dalam unggahan tersebut, pasangan ini terlihat cukup serasi, berfoto dengan latar belakang Merlion, yang merupakan ikon dari negara Singapura.

Melalui foto tersebut, mantan suami Celine Evangelista ini tampak menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk kekasihnya. Bahkan, ia juga menuliskan doa serta harapannya untuk Ria.

"Happy birthday to my burrito, wish you all the best and always remember you have a good heart..ilysm (i love you so much),” tulis Stefan dikutip diakun instagram pribadinya (19/4/2023).

Akan tetapi, unggahan tersebut rupanya cukup menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang mempertanyakan soal tanggung jawabnya pada dua buah hatinya.

BACA JUGA: Celine Evangelista Hanya Bisa Menangis saat Lihat Anak Kangen Stefan William

Salah satunya, netizen menyebut-nyebut jika bintang film 3600 Detik tersebut memiliki sikap berbeda kepada dua anaknya dan juga kekasihnya. Mengingat, saat kedua anaknya berulang tahun, Stefan sama sekali tak pernah memposting perayaan ultah mereka.

"Heraaann kalau anaknya yang ultah nggak ada tuh dia ucapin. Padahal kan lebih penting anak yakk,” tulis seorang netizen.

Follow Berita Okezone di Google News

β€œInget sm koa cio (anak Stefan William Celine Evangelista) juga yaa, jangan sampe dilupain, ingat ada 2 anak tanggung jawab lahir batin dr seorang ayah nya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari," sahut netizen lainnya. "Tega, ga punya hati. Jangan menutupi alasan di atas alasan, anak tetap tanggung jawab dunia akhirat, apapun alasannya,” timpal netizen lain.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.