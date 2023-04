TOKYO - Sosok aktris asal Jepang, Kiko Mizuhara, ramai menjadi pembicaraan lantaran terciduk jalan bareng Harry Styles. Dikutip Cosmopolitan, pada 2019 lalu keduanya sempat diterpa rumor kencan lantaran mengikuti satu sama lain di Instagram.

Bahkan, ada desas-desus bahwa Harry Styles tersebut pernah terbang ke Jepang untuk menemani Kiko, meskipun hal itu dibantah sang aktris melalui Twitter. Kiko mengaku belum pernah bertemu dengannya. Rumor tersebut pun lama-lama menghilang dan mereka tidak pernah terlihat bersama.

Namun, baru-baru ini Harry dan Kiko membuat heboh media sosial ketika mereka terlihat berjalan bersama di Tokyo, pada 26 Maret 2023 pada pukul 05.00 pagi waktu setempat. Menurut rekaman, keduanya terlihat berjalan melalui distrik klub malam Kabukicho, Shinjuku.

Kiko diketahui mengadakan pesta untuk merayakan kolaborasinya dengan Marc Jacobs. Padahal, personel One Direction itu sebelumnya terlihat berciuman dengan model Emily Ratajkowski di Tokyo.

Latar Belakang

Kiko Mizuhara memiliki nama asli Audrie Kiko Daniel. Aktris 32 tahun itu lahir di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Ayahnya merupakan orang Amerika dan ibunya keturunan Jepang serta Korea. Menurut Business of Fashion, keluarganya pindah ke Kobe, Jepang saat dia berumur satu tahun. Namun, orangtuanya berpisah ketika dia berusia 11 tahun dan dia tetap tinggal di Jepang sejak saat itu.

Perjalanan Karier

Kiko Mizuhara merupakan aktris yang dikenal luas sebagai model fashion, bahkan pernah menjadi model Karl Lagerfeld, Chanel, Dior, Uniqlo, Jill Stuart, Huawei, Diesel, hingga Marc Jacobs. Karier modelnya diawali saat dia memenangkan kompetisi model yang diadakan Seventeen Jepang pada usia 13 tahun.

Kemudian pada tahun 2003, mantan pacar G-Dragon itu kembali memenangkan kompetisi modeling yang diadakan oleh Seventeen Japan. Sementara Sportskeeda melaporkan dia pernah mendapatkan gelar Miss Seventeen dan ditandatangani menjadi model eksklusif untuk majalah tersebut selama tiga tahun.

Setelah kesepakatan itu, dia menjadi model eksklusif untuk majalah mode Vivi. Semenjak itu, dia pun menjadi bintang untuk brand-brand mewah di seluruh Asia. Pada 2016 lalu, ia tampil untuk musim semi/musim panas Diesel dan tampil bersama Joe Jonas, mengukuhkan kekuatan bintang globalnya di dunia mode. Hari ini Mizuhara diakui sebagai salah satu model fashion paling kuat dan berpengaruh di Asia.

Tampil di Film

Kiko Mizuhara juga pernah muncul di beberapa film dan acara TV. Pada tahun 2010, ia ikut membintangi film Norwegian Wood karya Tran Anh Hung bersama Kenichi Matsuyama dan Rinko Kikuchi. Dia juga muncul di Helter Skelter, Tornado Girl, dan Attack on Titan. Selain itu, Kiko juga tampil di video musik untuk lagu hit The Weeknd "I Feel It Coming" yang dirilis pada tahun 2016.*