JAKARTA - Perseteruan Ahmad Dhani dan Once Mekel tampaknya masih belum selesai. Terbaru, Ahmad Dhani kembali memberikan pernyataan pedas tentang Once.

Dalam pengakuannya, Ahmad Dhani menuding jika Once memanfaatkan Dewa 19 demi kepentingan pribadinya. Dhani menyebut Once beberapa kali membawakan lagu Dewa 19 tanpa mengantongi izin dari manajemen.

"Udah lama Once menggunakan Dewa 19 untuk kepentingan pribadinya dia, untuk keuntungan pribadinya dia. Saya udah lama tahu cuma saya diem aja,"kata Ahmad Dhani dikutip di Kanal YouTube Dunia Manji, Selasa (18/4/2023).

BACA JUGA:

Meski mengetahui, pentolan Dewa-19 ini masih sempat memberikan toleransi kepada mantan rekannya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa tak terima diperlakukan semacam itu.

Akhirnya dia mengambil keputusan untuk melarang keras Once membawakan lagu-lagu Dewa-19 dalam konser-konser apapun.

"Saya diem karena masih belum, masih ada toleransinya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya udah enggak ada gitu. Enough is enough gitu," jelas dia.

"Jadi sekarang saya enggak ada negosiasi, saya enggak ada negosiasi pokoknya. Pokoknya Once tidak boleh menyanyikan lagu Dewa di konser manapun," lanjutnya.

BACA JUGA: Respons Ahmad Dhani Dengar El Rumi Dijodohkan dengan Bulan Sutena

Follow Berita Okezone di Google News

Bukan cuma Once, ayah tiga anak itu melarang keras Event Organizer (EO) tidak semena-mena membawakan lagu Dewa-19. penyelenggaraan untuk melaksanakan konser ada lagu Dewa 19. Karena selama ini salah, EO yang kami anggap tidak bayar ke LMKN kan EO,"paparnya. BACA JUGA: Resmi Cerai, Indra Bekti Wajib Beri Nafkah Anak Rp30 Juta per Bulan Dhani juga mengungkapkan fakta bahwa Once tidak izin sejak tahun 2010. Sikap sang mantan vokalis Dewa 19 itu disayangkan oleh Dhani. Sebab, selama 10 tahun belakangan ini, Dewa-19 sempat vakum. Musisi berkepala plontos ini menyebut Once membawakan lagu-lagu Dewa-19 untuk meraup keuntungan untuk pribadinya sendiri. "Gua cuma bilang the truth, faktanya emang Once enggak pernah izin ke gua. Sejak keluar tahun 2010, abis itu dia nyanyi konsernya sendiri, nyanyi sendiri," bebernya. "Dewanya vakum, dia nyanyi di konser sendiri mendapatkan keuntungan material dengan membawakan lagu-lagu Dewa. Itu kan enggak pernah izin sama saya, itu bukan jelek-jelekin, namanya juga fakta," imbuhnya. BACA JUGA: Ceraikan Inge Anugrah, Ari Wibowo: Sudah Tidak Ada Rasa Sayang di Antara Kami

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.