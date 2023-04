JAKARTA - Masyarakat Indonesia banyak yang mengidolakan sosok Nagita Slavina. Apalagi, Nagita dikenal sebagai sosok istri yang cukup sabar.

Tak heran jika pujian kerap kali menghampiri istri Raffi Ahmad tersebut. Meskipun, Nagita ternyata sebetulnya takut menerima pujian. Ibu dua anak itu malah sering kali tak percaya jika ada yang benar-benar memuji dirinya.

“Takut aja gitu kalau dipuji-puji, kalau dipuji gue tuh gak pernah percaya,” kata Nagita Slavina, dikutip dari YouTube Tasya Farasya, Sabtu (8/4/2023).

Nagita Slavina kemudian membandingkan dengan dirinya ketika mengagumi seseorang. Saat Nagita kagum, dia hanya akan menyimpannya sendiri tanpa mengutarakannya.

Maka dari itu, apabila mendengar pujian yang mengarah pada dirinya, Nagita pun seperti ragu apakah hal itu benar atau tidak.

“Kalau gue misalnya kagum sama seseorang, gue akan keep it to myself. Jadi menurut gue, kalau orang yang terlalu memuji kayaknya enggak bener deh,” lanjutnya.

Bisa saja ucapan berupa pujian dari orang lain memang murni memuji. Tapi Nagita tetap merasa tak ragu apakah dirinya memang sebaik pujian tersebut.

Rasa takut dipuji itu lantas membuat Nagita juga jarang membaca komentar netizen. Selain merasa tak percaya akan pujian, Nagita juga takut jika membaca komentar negatif dia akan terbawa pikiran.

“Gue menyadari, untuk kayanya kita bisa nyaman sama diri sendiri, gue lebih baik gak usah baca,” tuturnya.*

