SEOUL - Jisoo BLACKPINK mencatatkan prestasi lewat single solo debutnya, FLOWER. Video musik lagu tersebut, berhasil meraih 100 juta view dalam 8 hari setelah dirilis di YouTube.

Capaian itu membuat MV FLOWER menjadi video musik K-Pop dengan 100 juta view tercepat sepanjang tahun 2023. MV tersebut meraih capaian tersebut hanya dalam 7 hari 22 jam.

BACA JUGA: Lirik Lagu Flower dari Jisoo BLACKPINK dan Terjemahannya

Sejauh ini, baru video musik FLOWER dan Sugar Rush Ride dari TXT yang sukses meraih 100 juta view sepanjang 2023. Tak hanya itu, lagu debut Jisoo BLACKPINK ini juga sukses menempati peringkat 38 Top 40 Official Singles Chart Inggris periode 7-13 April 2023.

Dia menjadi solois perempuan Korea Selatan kedua yang berhasil masuk tangga lagu tersebut setelah Rose yang debut di posisi 43 lewat lagu On the Ground, pada Maret 2021. Dia juga menjadi solois K-Pop ketiga yang masuk 40 teratas tangga lagu itu setelah Jimin dan J-Hope BTS.

BACA JUGA: BLACKPINK Bakal Tampil di Episode Pamungkas Carpool Karaoke

BLACKPINK juga sebelumnya membuat sejarah sebagai girl group K-Pop pertama yang masuk Official Singles Chart Inggris, lewat lagu DDU-DU DDU-DU, pada 2018. Sejak itu, Jisoo cs sudah menempatkan delapan single mereka dalam chart tersebut.

Beberapa di antaranya adalah Kill This Love, Ice Cream, How You Like That, Sour Candy, Lovesick Girls, Pink Venom, dan yang terbaru Shut Down.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.