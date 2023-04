JAKARTA - Artis cantik kelahiran Sukabumi memiliki karir yang cukup sukses di dunia hiburan Tanah Air. Kesuksesan para artis ini tentunya tak didapatkan secara instan, melainkan dengan usaha yang penuh kerja keras.

Sedikitnya, ada 5 artis cantik yang lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Bakat mereka di dunia hiburan, bahkan membuat karier mereka mampu bertahan hingga saat ini.

Menariknya, ada pula artis kelahiran Sukabumi yang kini dikenal sebagai seorang politisi.

Berikut, artis cantik yang lahir di Sukabumi:

1. Desy Ratnasari

Artis Cantik Kelahiran Sukabumi (Desy Ratnasari/Foto: Instagram)

Artis sekaligus penyanyi dan politisi, Desy Ratnasari, hingga kini masih cukup aktif malang melintang di layar kaca. Terbaru, ia bahkan mendapatkan peran sebagai Umi Safiyah di film Buya Hamka yang akan tayang pada 20 April 2023 mendatang.

Desy diketahui mengawali karier dengan mengikuti ajang Gadis Sampul pada 1999 dan meraih juara kedua. Ia bahkan semakin populer usai membawakan lagu berjudul Tenda Biru.

Pada 2014, Desy mulai menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama dua periode, sejak 1 Oktober. Sampai saat ini, ia diketahui masih aktif di dunia politik.

2. Syahrini

Artis Cantik Kelahiran Sukabumi (Syahrini/Foto: Instagram)

Penyanyi sekaligus artis peran, Rini Fatimah Jaelani alias Syahrini, diketahui lahir pada 1 Agustus 1982 di Sukabumi. Ia diketahui terjun ke dunia hiburan dengan membentuk sebuah duo vokal bernama Duo Geulis beraliran dangdut bersama saudara perempuannya, Aisyahrani.

Follow Berita Okezone di Google News

Sayangnya, Duo Geulis kala itu tidak populer, sehingga Syahrini memilih untuk bersolo karier dengan merilis album pertamanya di 2007. Namanya baru benar-benar dikenal usai menjadi rekan duet Anang Hermansyah dan membawakan lagu Jangan Memilih Aku (2010).

Ia juga sempat bermain dalam sejumlah film, diantaranya Basahhh, The Maling Kuburans, Baik-Baik Sayang, dan Bodyguard Ugal-Ugalan.

3. Happy Salma

Artis Cantik Kelahiran Sukabumi (Happy Salma/Foto: Instagram)

Siapa yang tak kenal sosok Happy Salma? Lahir di Sukabumi pada 4 Januari 1980, istri dari Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthyasa ini sudah aktif di industri hiburan, khususnya seni peran sejam 1998.

Bukan hanya menggeluti peran sebagai pesinetron, pemain film, pemain teater, Happy Salma juga sempat merilis buku dan bertindang sebagai sutradara dan produser pertunjukan teater.

Ibu 2 anak ini juga sempat meraih penghargaan di ajang Festival Film Indonesia sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik untuk film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Serta Pemeran Utama Wanita Terbaik dan Pemeran Utama Wanita terfavorit di ajang Indonesian Movie Actors Award di film Before, Now & Then.

4. Poppy Sovia

Artis Cantik Kelahiran Sukabumi (Poppy Sovia/Foto: Instagram)

Lahir di Sukabumi pada 23 September 1984, Poppy Sovia pertama kali dikenal luas oleh masyarakat kala membintangi film Mengejar Mas-Mas. Berkat aktingnya di film tersebut, ibu satu anak ini bahkan sempat masuk dalam daftar nominator Festival Film Indonesia 2007 sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik.

Hingga saat ini, istri dari Ahmad Gussaoki tersebut masih cukup aktif di dunia seni peran. Bahkan yang terbaru, ia tampil di film Sayap-Sayap Patah dan juga Keramat 2: Caruban Larang.

5. Amel Alvi

Artis Cantik Kelahiran Sukabumi (Amel Alvi/Foto: Instagram)

Memiliki nama asli Amelia Alviani, artis sekaligus penyanyi dan DJ ini, diketahui lahir di Sukabumi pada 28 Juli 1992. Amel Alvi bahkan diketahui telah muncul di dunia hiburan sejak 2012 silam.

Pulau Hantu 3 adalah film pertama yang diperankan oleh Amel Alvi. Ia juga sempat merilis beberapa single mulai dari Coblos Hatiku (2015) hingga Main HP Melulu (2021).

Pada 2015, Amel diketahui sempat membuat heboh publik lantaran terlibat kasus prostitusi online. Ia yang ditangkap bersama Robby Abbas di sebuah hotel di Jakarta Selatan bahkan disebut menerima bayaran sebesar Rp80 juta.