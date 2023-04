JAKARTA - Hubungan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel belakangan menjadi sorotan masyarakat. Hal tersebut terjadi usai suami Mulan Jameela itu memberikan ultimatum pada pelantun Dealova, untuk tak membawakan lagu-lagu milik Dewa 19.

Bukan tanpa sebab, pria 50 tahun itu melarang Once untuk membawakan lagu-lagu milik Dewa 19. Pasalnya, dalam waktu dekat Dewa 19 akan menggelar konser, dan ia ingin berusaha menjaga marwah dan kemurnian dari bandnya.

Di tengah ramainya pemberitaan terkait ultimatum Dhani kepada Once, muncul kembali video wawancara Ari Lasso di akun YouTube Booms GA yang diunggah 3 tahun lalu. Dalam video tersebut, Ari Lasso tampak mengungkapkan seperti apa sosok pemilik nama asli Elfonda Mekel itu di matanya.

"Salah satu penyanyi terbaik di Indonesia. Menguasai pop, menguasai rock dengan caranya sendiri, menguasai rock and roll. Bahkan, lagu-lagu yang antik dia kuasai, jazz pun dia bisa ala dia," ungkap Ari Lasso dalam video tersebut.

Menilai Once sebagai salah satu penyanyi terbaik Indonesia, bahkan membuat pelantun Rahasia Perempuan itu rela keluar dari Dewa 19. Ia bahkan mengaku rela keluar dari Dewa 19 usai mengetahui bahwa Once lah yang akan menggantikan posisinya pada 1999 silam.

"Gua ulang lagi di sini, kenapa gua rela keluar dari Dewa. Itu karena tahu penggantiku adalah Once, yang mana Dewa pasti tidak akan hancur," beber Ari Lasso.

Benar saja, keyakinan Ari Lasso pun terbukti saat mengetahui bahwa lagu-lagu Dewa 19 mampu menjadi hits ketika dibawakan oleh Once. Bahkan, penjualan album mereka pun tembus jutaan copy.

"Karena meski gua keluar, gua juga nggak rela melihat band yang gua cintai itu hancur karena kehilangan gua. Dan terbukti, Dewa menjual album jutaan itu di era Once, sangat luar biasa menyanyikan lagu-lagu Dhani," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Ari Lasso juga sempat memuji kehebatan Ahmad Dhani. Pasalnya bapak 5 anak itu mampu mengubah karakter lagu, seolah-olah memang sengaja diciptakan untuk dibawakan oleh Once.

"Dia (Once Mekel) banyak bernyanyi dengan kualitas istimewa menurut gue di lagu-lagu Dewa. Cuma waktu dia memutuskan keluar dari Dewa, gua berharap punya saingan berat, 'Once welcome di dunia solo, kita akan bertempur mati-matian di solo'," ungkapnya.