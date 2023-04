JAKARTA - Terdapat 9 pedangdut terkenal asal Jawa Timur patut mendapat apresiasi. Musik dangdut merupakan salah satu kesenian yang sangat populer di Jawa Timur.

Tidak heran Jawa Timur banyak melahirkan pedangdut papan atas. Pedangdut Jawa Timur telah menciptakan karya yang menjadi tembang hits di Indonesia. Siapa saja mereka? Melansir dari berbagai sumber pada, Rabu (04/05/23) berikut 9 pedangdut terkenal asal Jawa Timur.

1. Inul Daratista

Ainur Rokhimah atau Inul Daratista lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 21 Januari 1979. Melalui unggahan pada akun Instagramnya Inul Daratista membagikan momen kumpul bersama keluarga besarnya di Pasuruan.

“Foto sm si mbok dan keluarga di Kampung halaman." tulis Inul Daratista pada, Senin (02/05/2022).

2. Happy Asmara

Berikutnya ada Happy Asmara pedangdut papan atas yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Happy Asmara memulai karirnya pada tahun 2016 lewat audisi D’Academy musim 4. Ia juga berhasil mendapatkan golden ticket dari Dewi Persik.

3. Dewi Perssik

Dewi Persik pemilik goyang gergaji ternyata berasal dari Jember, Jawa Timur. Mantan istri Saipul Jamil ini lahir di Jember, 16 Desember 1985. Ia terlihat menyambangi rumah orang tuanya yang ada di Jember.

Rumah Dewi Persik di Jember tampak asri dengan pemandangan sawah di kanan dan kirinya.

“Duduk depan rumah sambil ngemil sambil cerita ini itu ketawa ketiwi sambil menikmati pemandangan depan kanan kiri sawah sejuk trus aku bilang foto yuk.” tulis Dewi Persik pada unggahan di Instagramnya pada 2020 lalu.

4. Gerry Mahesa

Nama pedangdut koplo ini tentu sudah tidak asing ditelinga masyarakat Sidoarjo. Gerry Mahesa lahir di Sidoarjo pada 21 November 1997. Ia juga merupakan personnel orkes melayu New Pallapa.

5. Denny Caknan

Berasal dari Ngawi, pedangdut bernama Denny Caknan terkenal lewat lagunya “Kartonyono Medot Janji”. Melansir Youtube MasDon Channel pada, Senin (25/01/23) memperlihatkan pembangunan rumah Denny Caknan di tanah kelahirannya yang hampir selesai.

6. Jihan Audy

Tembang Prei Kanan Kiri sukses mendobrak nama Jihan Audy. Usia pedangdut asal Mojokerto, Jawa Timur ini terbilang masih sangat muda. Pasalnya Jihan Audy masih berusia 19 tahun. Ia lahir pada 12 Januari 2004.

7. Nella Kharisma

Pemilik tembang Konco Mesra, Nella Kharisma lahir pada 24 November 1994. Nella Kharisma diketahui memiliki hubungan dengan Dory Harsa. Melalui unggahan Instagram story Dony Harsa pada, Sabtu (20/06/20) keduanya tampak melemparkan candaan.

"Aku diilokne jelek lho, kamu terima memang?" ujar Nella Kharisma pada Dory.

"Emm..terima," canda Dory.

"Yaudah, pulangin aku ke Kediri sekarang," tutur Nella Kharisma.

8. Sodiq Monata





Sodiq Monata memiliki ciri khas tampil dengan rambut gimbal. Namanya terkenal lewat lagu berjudul Birunya Cinta dan Secawan Rindu. Pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini sebelumnya adalah personil New Pallapa.

9. Via Vallen





Terkenal lewat lagu Sayang, Via Vallen ternyata lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1991. Darah Jawa Via Vallen mengalir dari sang ayah. Sementara, ibu Via Vallen merupakan orang sunda.

“Mamaku ancen wong sundo mbak. Bapakku asli Jowo. Ibukku Sundo Aceh.” tulis Via Vallen melalui Instagram storynya pada, Rabu (21/12/22).