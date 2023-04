JAKARTA - Banyak yang menganggap hubungan Ahmad Dhani dan Once Mekel merenggang setelah berseteru soal royalti lagu.

Apalagi, Ahmad Dhani secara tegas melayang Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 di manapun.

Meski begitu, Ahmad Dhani menjelaskan bahwa hubungan pertemanannya dengan Once Mekel baik-baik saja.

Musisi 50 tahun itu mengatakan bahwa perseteruhannya dengan Once Mekel hanya sebatas bisnis.

"Gini lho, saya sama Once ribut-ribut kan soal bisnis, its only a bisnis, jadi kalau berteman biasa aja berteman ga ada permasalahan, its only about bisnis, no hard feeling," tegas Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Meski demikian, Ahmad Dhani mengaku belum ada komunikasi atau obrolan lebih dalam secara pertemanan dengan mantan vokalis Dewa 19 tersebut.

"Oh belom, kan kita ngomongin bisnis yah biarin aja bisnis," tambahnya.

Sementara itu, ketika ditanya soal apakah ada rencana bertemu untuk membicarakan soal royalti dan perihal konser, Ahmad Dhani pun mengaku saat ini belum ada. "Belum ada (rencana pertemuan)," tutupnya. BACA JUGA: Salah Pilih Travel, Dinar Candy Mengaku Dapat Perlakuan Tak Menyenangkan Saat Umrah Diketahui, masalah keduanya dipicu tentang royalti performance rights, yang tengah diperjuangkan Ahmad Dhani di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) WAMI. Hal itulah yang membuat Ahmad Dhani menagih royalti performance rights yang belum dibayarkan EO kepada WAMI, atas aksi panggung Once Mekel di sebuah acara.

