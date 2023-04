JAKARTA - Terdapat 5 gitaris terbaik Indonesia berbakat yang telah mengukir prestasi. Mereka memiliki keterampilan dan bakat dalam memainkan gitar yang mengesankan.

Gitaris Indonesia ini juga telah menciptakan melodi Indah dan mempesona. Deretan karya mereka dengan kemampuan mumpuni membuat nama mereka terkenal. Beberapa gitaris Indonesia ini juga tergabung dalam beberapa band papan atas.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 gitaris terbaik Indonesia versi Ultimate-Guitar pada, Rabu (05/04/23).

1. Abdee Negara

Pertama ada Abdee Negara atau terkenal dengan nama Abdee Slank. Gitaris Slank ini masuk daftar pemain gitar terbaik di Indonesia versi Ultimate-Guitar. Pada tahun 1990 Abdee Negara pernah bergabung dengan Band Enemest.

Sejak awal debut Abdee Negara memiliki gaya bermain rock-blues. Selain aktif sebagai gitaris, Abdee Negara juga dikenal sebagai produser dan penulis lagu. Ia pernah memproduseri Seurieus Band.

2. I Wayan Balawan

Balawan juga memiliki kemampuan bermain gitar yang baik. Pria kelihatan 1972 ini memiliki gaya bermain jazz fusion. I Wayan Balawan merupakan gitaris dari Batuan Ethnic Fusion sejak tahun 1997.

Ia dikenal dengan penggunaan guitar dual neck buatan Tommy Kaihatu dan ketukan 8 jari. kup untuk melihat cara Balawan memasukan musik gamelan bali dengan jazz dan rock dengan gitar double neck miliknya.

3. Gugun

Muhammad Gunawan atau Gugun merupakan vokalis dan gitaris Blues Shelter. Band ini mendapatkan popularitas tidak hanya di Asia, tetapi juga di Eropa, AS, dan Inggris. Blues Shelter bahkan pernah merilis album Far East Blues Experience (2011) lewat sebuah rekaman berbasis di New York. label yaitu Grooveyard Records.

Gugun juga pernah tampil di panggung Hard Rock Calling di Hyde Park, London, Inggris pada Mei 2011.

4. Ian Antono

Tidak ketinggalan Ian Antono yang merupakan gitaris God Bless salah satu band rock legendaris di Indonesia. Sebelumnya Ian Antono sempat bergabung dengan sejumlah band Indonesia seperti Gong 2000, Abadi Soesman, Bentoel, hingga akhirnya bergabung dengan God Bless tahun 1975.

5. Dewa Budjana

Nama Dewa Budjana masuk dalam daftar gitaris terbaik Indonesia versi Ultimate-Guitar. Dewa Budjana Memperkuat posisi sebagai gitaris untuk Band Gigi sejak tahun 1994. Sebelumnya ia sempat bergabung dengan Squirrell, Spirit, serta Java Jazz.

Dewa Budjana juga merilis album solo miliknya. Ia bahkan berkolaborasi dengan musisi internasional. Seperti pada album Hasta Karma (2000) Dewa Budjana berkolaborasi dengan vibraphonist legendaris asal New York, Joe Locke.