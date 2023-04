JAKARTA - Ahmad Dhani merupakan seorang musisi yang paling banyak menciptakan lagu untuk Dewa 19. Bahkan bukan hanya Dewa 19 saja, beberapa penyanyi lain juga sempat membawakan lagu ciptaan dari suami Mulan Jameela tersebut.

Akan tetapi, Dhani tak selalu merasa mudah untuk membawakan lagu ciptaannya sendiri. Ia bahkan mengaku kerap merasa kesulitan jika harus tampil membawakan salah satu lagu Dewa 19 ciptaannya.

Sebagai frontman dari Dewa 19, bapak lima anak ini mengaku merasa kesulitan dengan lagu tersebut. Bahkan saking sulitnya, ia pun mengaku jarang untuk membawakan lagu tersebut.

"Lagu yang susah itu jarang dimainin sih," ujar Dhani dalam akun YouTube NOICE.

"Maksudnya ada lagu yang susah karena jarang dimainin. I'm Sure We'll Love Again itu susah tuh. Chordnya banyak," sambungnya.

Dhani pun secara blakblakan mengungkapkan judul lagu milik Dewa 19 yang dianggapnya sulit, yakni Still I'm Sure We'll Love Again. Menariknya, ia bahkan mengaku tak ingat dengan jelas bagaimana susunan chord dari lagu yang muncul di album Format Masa Depan itu.

"Lagunya yang buat Erwin, yang buat Interlude-nya aku. Sampai sekarang aku lupa tuh chord-nya," beber Dhani.

Lebih lanjut, mantan suami Maia Estianty ini juga menganggap bahwa lagu Roman Picisan menjadi salah satu yang tersulit. Akan tetapi, lantaran cukup sering dibawakan, maka kesulitan dalam lagu tersebut bisa teratasi.

"Sebenarnya Roman Picisan juga susah, cuma karena kita udah sering main, kita udah bisa. Kalau nggak sering main, susah tuh bagian interlude-nya," paparnya.

Selain Still I'm Sure We'll Love Again dan Roman Picisan, ada juga lagu Persembahan dari Surga yang dianggapnya sulit untuk dibawakan. Bahkan ia mengaku membutuhkan waktu lebih dari dua kali latihan, agar mampu menampilkan lagu tersebut dengan sempurna. "Kalau Persembahan Dari Surga itu susah karena jarang dimainkan. Jadi nggak bisa sekali-dua kali latihan bisa. Beberapa kali latihan baru bisa. Termasuk lagunya kan juga berat, susah itu," pungkasnya.

