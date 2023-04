JAKARTA - Hubungan musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel belakangan memang sedikit merenggang. Berawal dari royalti yang tak dibayarkan oleh pihak Event Organizer yang mengundang Once, Dhani pun untuk sementara waktu melarang pria 52 tahun itu untuk membawakan lagu-lagu milik Dewa 19.

Larangan tersebut dipicu oleh masalah royalti performance rights yang kini tengah diperjuangkan Ahmad Dhani di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) WAMI. Mengingat, tak sedikit EO yang mengundang Once belum membayarkan royalti tersebut kepada WAMI.

Sementara itu, di tengah perseteruannya tersebut, Dhani bersama Dewa 19 dan musisi ternama dunia, merilis single berjudul Love Is Blind. Lagu tersebut diketahui merupakan versi bahasa Inggris dari lagu ciptaan Dhani yang sempat dibawakan oleh Judika dalam band Mahadewa.

Adapun deretan musisi kelas dunia yang turut berkolaborasi dengan Dewa 19 yakni Ron 'Bumblefoot' Thal (Sons of Apollo, eks Guns N' Roses), Simon Phillips (eks Toto), Derek Sherinian (eks Dream Theater), Dino Jelusic (Whitesnake), Billy Sheehan (Mr Big, Talas), hingga Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo).

Melihat hal itu, tersiar rumor bahwa perseteruan Ahmad Dhani dan Once soal royalti memiliki hubungan dengan perilisan single Love Is Blind. Dengan kata lain, ada banyak rumor yang beredar bahwa perseteruan Dhani dan Once hanya sekedar gimmick atau konspirasi.

Menanggapi rumor tersebut, Dhani pun angkat bicara. Secara tegas, bapak lima anak ini pun membantah rumor tersebut.

"Ada konspirasi maksudnya? Nggak, ini bukan konspirasi," beber Dhani dengan tegas saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Mengenai bantahannya tersebut, Dhani berdalih bahwa memang Dewa 19 tengah mencari waktu yang pas untuk merilis single tersebut.

"Memang kita nyari waktu yang pas buat rilis single ini, video klipnya udh lama jadi," paparnya.

Ketika ditanya kembali soal rumor konspirasi atau strategi marketing untuk pemasaran single dan dianggap aji mumpung, Dhani kembali membantahnya dengan candaan. "Kalau ditanya aji mumpung? Mungkin juga, enggak lah," jelasnya. Sementara itu, Dhani mengatakan bahwa dirinya sempat menawarkan lagu tersebut pada Once Mekel untuk dibawakan. Akan tetapi, pelantun Dealova itu menolaknya. "Sebenarnya, sebelum ada kerjasama ini, lagu ini (Love is Blind) sudah saya tawarkan ke Once, untuk dinyanyikan," beber Dhani. "Namun setelah saya tawarkan Once kurang berminat, Itu sudah saya tawarkan," tambah Dhani.

