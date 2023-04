JAKARTA - Grup band Dewa 19 merilis video klip terbaru untuk single baru mereka berjudul Love Is Blind. Lagu tersebut diketahui merupakan versi terbaru dari lagu Cinta Itu Buta milik Mahadewa, yang sengaja dibawakan Dewa 19 bersama dengan para musisi kelas dunia.

Adapun deretan musisi kelas dunia yang turut berkolaborasi dengan Dewa 19 dalam lagu ini, diantaranya yakni Ron 'Bumblefoot' Thal (Sons of Apollo, eks Guns N' Roses), Simon Phillips (eks Toto), dan juga Derek Sherinian (eks Dream Theater). Bahkan terdapat pula nama besar lainnya yang masuk dalam jajaran kolaborasi, seperti Dino Jelusic (Whitesnake), Billy Sheehan (Mr Big, Talas), hingga Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo).

Akan tetapi, ada satu fakta menarik sebelum akhirnya Ahmad Dhani menggarap ulang lagu Cinta Itu Buta versi Inggris. Ia mengatakan bahwa sebelumnya, lagu yang vokalnya diisi oleh Judika itu sempat ditawarkan pada Once Mekel.

"Sebenarnya, sebelum ada kerjasama ini, lagu ini (Love is Blind) sudah saya tawarkan ke Once, untuk dinyanyikan," ujar Ahmad Dhani pada konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

Sayangnya, tawaran Dhani justru ditolak mentah-mentah oleh Once.

"Namun setelah saya tawarkan Once kurang berminat, Itu sudah saya tawarkan," tambah Dhani.

Kala itu Dhani menilai bahwa Once memiliki jabatan penting di KFC yang diharapkan bisa mempromosikan lagunya. Sedangkan Dewa 19 sendiri kala itu masih vakum.

"Siapa tahu dengan Once membawakan lagu tersebut, Dewa 19 bisa punya single. Tapi ternyata Once cuek aja, ya sudah enggak apa-apa. Kita ya elus dada aja," lanjutnya.

Dhani sendiri mengaku memiliki pertimbangan, mengapa ia sempat menawarkan lagu tersebut pada Once dibandingkan Ari Lasso. Rupanya lantaran kemampuan bahasa Inggris Once dinilai lebih baik dari Ari Lasso.

"Waktu itu pilihan kita ada Judika sama Once. Judika sudah nyanyikan lagu versi Indonesia, 'Cinta Itu Buta', makanya Once yang versi bahasa Inggris. Tapi enggak jadi. Terus kalau Ari Lasso, bahasa Inggris Once lebih baik daripada Ari Lasso," tandasnya.