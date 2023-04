TOKYO - Kabar duka datang dari industri musik Jepang dan dunia. Komposer ternama, Ryuichi Sakamoto meninggal dunia di usia 71 tahun pada Selasa, (28/3/23) dan baru dikonfirmasi pada Minggu (2/4/23).

Dilansir Just Jared, kabar duka itu dikonfirmasi langsung oleh pihak perusahaan manajemennya. Pihak manajemen Ryuichi pun mengucapkan terima kasih pada para penggemar yang selalu mendukung karya komposer asal Jepang ini.

โ€œDia hidup dengan musik sampai akhir. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penggemarnya dan semua orang yang telah mendukung aktivitasnya, serta para profesional medis di Jepang dan AS yang melakukan segala daya mereka untuk menyembuhkannya," kata perusahaan manajemennya dalam sebuah pernyataan.

Sebagai informasi, tahu lalu sang komposer mengungkapkan bahwa dia sedang berjuang melawan kanker Stadium 4. Ia bahkan mengaku tak bisa membuat konser tunggal lagi akibat penyakitnya itu.

โ€œSaya tidak punya energi untuk melakukan konser langsung. Ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya tampil dengan cara ini,โ€ katanya sebelum konser terakhirnya pada bulan Desember.

Ryuichi Sakamoto juga merupakan musisi yang produktif. Ia sukses memenangkan Oscar, BAFTA, Grammy, dan dua Golden Globe Awards dalam karirnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dia juga melakukan debut aktingnya di Merry Christmas tahun 1983, Mr. Lawrence, di mana dia berperan sebagai komposer skor film tersebut.

Ryuichi juga mengerjakan musik untuk The Last Emperor tahun 1987, The Sheltering Sky, Little Buddha and The Revenant, serta video game dan anime. Dia dianugerahi Ordre des Arts et des Lettres dari Kementerian Kebudayaan Prancis atas kontribusinya pada musik pada tahun 2009.

Semasa hidupnya, Ryuichi merulis lusinan album studio dalam karirnya, termasuk 12 tahun ini yang dirilis pada bulan Januari, sebuah album elektronik minimalis yang direkam di tengah pertempuran kankernya.

Bahkan, pada awal tahun 2023 ini, Ryuichi dikabarkan membagikan pengalamannya dalam bentuk esai usai bertemu salah satu personel grup musik BTS, Suga. Dalam esai itu, ia mengaku terkesan dengan pertemuannya bersama Suga kala itu.