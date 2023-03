JAKARTA - Penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting, mendapatkan sebuah kesempatan langka yakni bertemu langsung dengan para member dari TREASURE. Bukan hanya sekedar bertemu dan mengobrol, Ayu dan ketiga personel TREASURE yakni Jihoon, Yoon Jaehyuk, dan Choi Hyun-suk, juga sempat membuat video di TikTok bersama.

Pada live TikTok-nya beberapa waktu lalu, pelantun Alamat Palsu ini sempat menceritakan momen bahagianya lantaran bisa bertemu dengan sang idola. Menariknya, ketiga personel TREASURE tampak tak percaya saat Ayu memperkenalkan Bilqis Khumairah sebagai anaknya.

"Aku pertama bilang, Bilqis anak aku, terus mereka kayak, 'Ha?!' Alhamdulillah masih dibilang mpoknya (kakaknya) kayaknya gitu kali ya. Mpoknya Bilqis, nih," ujar Ayu Ting Ting saat live TikTok.

Usai mengetahui bahwa Bilqis adalah anak dari Ayu Ting Ting, pada personel TREASURE sontak mengerubungi bocah 9 tahun tersebut. Bahkan ia juga tak lupa memanfaatkan waktu untuk berfoto bersama.

"Terus Bilqis dikerubuti gitu habis aku bilang Bilqis anak aku. Terus mereka bilang 'Bilqis umur berapa?' Iqis bilang umur 9 tahun," beber Ayu.

"Terus aku bilang, boleh nggak nanti anak aku foto? 'Oh, boleh dong boleh-boleh'," sambungnya.

Ayu sendiri mengatakan bahwa putrinya cukup excited saat bertemu dengan ketiga member TREASURE. Apalagi Hyun-suk yang ternyata merupakan bias dari cucu Ayah Rozak tersebut.

Bintang film Dimsum Martabak ini pun mengaku cukup kagum dengan keramahan para personel TREASURE.

"Iya Bilqis senang banget ketemu Hyun-suk. Alhamdulillah ketemu Hyun-suk sama dua orang lagi, aduh baik-baik banget. Anak aku kan multifandom jadi dia tahu," paparnya.

"Eh pas banget yang keluar biasnya, Hyun-suk. Baik banget, mereka semua baik-baik, ramah-ramah, keren. Dan mereka senang banget ketemu Iqis, Iqis sampai dikerubutin gitu ditanya," jelasnya.

Lucunya, Hyun-suk sempat meminta Bilqis untuk menyemangatinya sesaat sebelum ia dan Ayu membuat video TikTok bersama. Ayu pun mengaku bahagia lantaran melihat wajah putrinya yang tersenyum.

"Pas aku sama Hyun-suk lagi mau di videoin dance, dia ngomong dulu ke Bilqis, 'Bilqis, can you say fighting to me?' terus Bilqis 'Fighting!!' Yeaay. Baik banget deh, semua baik-baik, Treasure keren," tandasnya.