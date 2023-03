JAKARTA - Ahmad Dhani siap menggelar konser bertajuk '51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani'. Konser ini digelar atas dedikasi dan kecintaan sang musisi terhadap penggemar setianya.

Konser ini rencananya akan diselenggarakan dua hari setelah ulang tahun Dhani yang ke-51, pada 28 Mei 2023 pukul 19.00 WIB di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Prestige Promotions yang didirikan pengusaha Rudy Salim, maju sebagai promotor dari konser musisi pentolan Dewa 19 tersebut.

โ€œKonser ini berbeda dengan konser-konser sebelumnya, ini merupakan pagelaran karya dari saya pribadi khusus bagi para penggemar setia yang menemani perjalanan karir saya dari dulu hingga saat ini,โ€ ujar Ahmad Dhani, dikutip dari keterangan resmi Prestige Promotions.

Penggemar akan diajak bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari album Dewa 19, dan Band dibawah naungan RCM lainnya seperti (Mahadewa, Mahadewi, The Rock, T.R.I.A.D, The Virgin, dan The Lucky Laki).

Dhani dan Prestige Promotions ingin menghadirkan konser yang bersifat intimate bak acara kumpul keluarga dengan penggemar, utamanya fans Dewa 19 (Baladewa & Baladewi). Untuk rincian informasi lainnya, tiket dapat dibeli secara online melalui Dewatiket.id & Loket.com. Terdapat kuota early bird dengan harga spesial pada 4-11 April 2023.

Rudy Salim berharap kolaborasinya dengan Ahmad Dhani dalam konser '51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani' bisa menjadi persembahan spesial untuk para penggemar setia sang musisi. "Semoga dengan kolaborasi ini kita bisa memberikan concert experience yang tak terlupakan bagi para fans di seluruh Indonesia, tunggu tanggal mainnya!" ucap Rudy Salim selaku Chairman Prestige Promotions.

