JAKARTA - Surabaya menjadi salah satu kota yang menghasilkan banyak musisi. Selain penyanyi solo, deretan band legendaris juga lahir dari Kota Pahlawan tersebut.

Dewa 19, menjadi salah satu band yang lahir di Surabaya. Dewa pertama kali dibentuk oleh empat orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya.

Selain Dewa 19, ini lima band legendaris yang lahir di Surabaya.

1. Grass Rock

Grass Rock pertama kali diperkuat oleh Hari (vokal), Mando (keyboard), Harto (gitar), Yudhi Rumput (bass), dan Rere (drum). Band ini lahir pada 4 Mei 1984 di Surabaya.Grass Rock telah merilis empat album ; Anak Rembulan (Peterson) (1990), Bulan Sabit (1992), Grass Rock (Self Titled) (1994), Menembus Jaman (1999), Album Kolaborasi 3 To Rock (2016) dan album kompilasi Grass Rock The Greatest Hits (2019).

2. Boomerang

Boomerang lahir pada 8 Mei 1994 di Surabaya. Sebelum paten dengan nama Boomerang, band ini dikenal dengan nama Lost Angels.

Boomerang awal dibentuk pada tahun 1991 dengan nama Lost Angels. Formasinya terdiri dari Inno Daon (Inno) (vokal), John Paul Ivan (Ivan) (gitar utama), Aria Baron (Baron) (gitar ritme; nantinya sebagai gitaris /rif - dulunya Badai Band, Gigi dan Baron Soulmate), Hubert Henry Limahelu (Henry) (bass) dan Petrus Augusty (Pet) (drum).

3. Power Metal

Band ini mulai berkiprah pada tahun 1986. Power Metal pertama kali dibentuk dengan nama Power Band dengan formasi awal Totty Moekardiono (vokal), Ipunk (gitar), Prass Hadi (bass), Raymond Ariasz (keyboard), dan Muggix Adam (drum). Namun formasi tersebut berubah dengan digantikannya posisi vokal oleh Pungky Deaz dan bass oleh Hendrix Sanada dan nama band pun berubah menjadi Power Metal.

4. Padi Band Padi, adalah grup musik pop rock Indonesia yang anggotanya terdiri dari Ari Tri Sosianto (gitar, backing vocal), Andi Fadly Arifuddin, (vokal), Surendro Prasetyo atau Yoyo (drum), Rindra Risyanto Noor (bass), dan Satriyo Yudi Wahono atau Piyu (gitar, backing vocal). Grup musik ini memulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada penghujung tahun 1990-an melalui singel Sobat dalam album kompilasi Indie Ten. Dibentuk 8 April 1997, grup ini merupakan wadah kreativitas seni lima mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya. 5. AKA Band AKA adalah sebuah grup Band rock asal kota Surabaya yang berjaya sekitar paruh awal tahun 1970-an. Nama AKA merupakan singkatan dari Apotik Kaliasin, apotek milik orang tua Ucok Harahap, tempat mereka bermarkas dan latihan) di Surabaya. Band ini dibentuk di Surabaya pada 23 Mei 1967 dengan formasi awal: Ucok Harahap (vokal utama/keyboard), Zainal Abidin (drum/vokal), Soenatha Tanjung (guitar utama/vokal), Harris Sormin (guitar/vocal), dan Peter Wass (bass).

