LOS ANGELES - Dunia hiburan Hollywood digemparkan dengan momen perdamaian dua selebritis, Selena Gomez dan Hailey Bieber.

Diketahui, hubungan keduanya memang sempat dikabarkan tak akur setelah Hailey Baldwin menikah dengan Justin Bieber yang merupakan mantan kekasih Selena Gomez.

Hubungan Hailey Bieber dengan Selena Gomez sempat memanas setelah para fans menduga istri Justin Bieber itu mem-bully Selena secara sengaja dengan rekan-rekan artisnya.

Namun, suasana kini berubah tenang setelah Selena membela istri Justin Bieber itu yang mendapat ancaman pembunuhan.

“Hailey Bieber menghubungiku dan memberitahu diriku bahwa dia mendapat ancaman pembunuhan dan segala macam kebencian,” ungkap Selena melalui Instagram Story-nya, Jumat (24/3/23).

Selena pun meminta untuk semua orang, terutama penggemar, untuk berhenti mengecamnya.

Tak cuma membela, Selena juga memutuskan mengikuti akun Instagram Hailey Bieber. Tak lama dari itu, Hailey juga turut mem-follow akun Instagram pelantun 'Lose You To Love Me' ini.

Kini, hubungan keduanya pun membaik dan saling mendukung satu sama lain. Bahkan, Hailey juga sempat mengucapkan terima kasih pada Selena Gomez yang sudah mendukung dan membela dirinya.

“Aku ingin berterima kasih pada Selena untuk buka suara, karena aku dan dia telah mendiskusikan beberapa minggu terakhir bagaimana melewati narasi yang sedang berlangsung antara dia dan diriku,” ungkap Hailey.

Meski begitu, tak ada tanggapan apapun dari Justin Bieber terkait istri dan mantan pacarnya yang kini bisa akur.