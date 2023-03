BAND rock Indonesia awalan The yang sukses. Deretan band ini tentunya sudah tak asing lagi bagi para pencinta musik dengan geliat mereka di industri.

Band mereka sukses melejit dan karya-karyanya banyak digemari. Bahkan, kesuksesan mereka terus konsisten hingga hari ini, tak tergerus zaman yang terus melahirkan musisi baru.

Berikut ini Okezone ulas 7 band rock Indonesia yang berawalan 'the', dilansir dari berbagai sumber.

1. The SIGIT

Band asal Bandung, Jawa Barat, The SIGIT, beranggotakan Rekti Yoewono, Farri Iksan, Adit Subagja, dan Donar "Acil" Armando. Mereka eksis di industri musik sejak tahun 2000-an dengan genre hard rock, Zep rock, dan Psychedelic rock.

Titik balik kesuksesan band ini dimulai dari EP Self-Titled pada 2004. Diteruskan dengan full-length album 'Visible Idea of Perfection' di 2006, yang kemudian membuat nama mereka makin berkibar.

2. The Upstairs

Band yang satu ini dikenal jadi raja pensi di era 2000-an. Jimi Multhazam (vokalis) merupakan salah satu sosok penting di balik pembentukan band ini bersama Kubil Idris (gitaris) pada 5 Oktober 2001.

Mereka terpengaruh dengan musik dari band-band beraliran new wave seperti A Flock of Seagulls, Devo, Depeche Mode, hingga Joy Division. Awal 2000 The Upstairs merilis EP 'ANTAHBERANTAH' dalam format kaset dan CD serta terjual 300 keping dalam waktu singkat.

BACA JUGA: Ahmad Dhani Ungkap Inspirasinya dalam Bermusik

Follow Berita Okezone di Google News

3. The Brandals Eka Annash sang vokalis sempat menjadi punggawa salah satu ikon ska punk / alternatif lokal, Waiting Room. Bersama saudaranya, Rully, bergabung dengan band The Brandals. The Brandals memainkan gabungan musik garage rock, punk, blues yang kental dalam setiap rilisannya. Hampir seluruh penulisan lirik lagu mereka menggunakan bahasa Indonesia 4. The Adams Cikal-bakal terbentuknya band ini dimulai sejak tahun 2001 dari kampus IKJ. Mereka merilis debut album Self-titled "The Adams" yang menjadi pada 2005, "v2.05", dilanjutkan dengan "Agterplaas" yang dirilis pada 2019. 5. The Changcuters Band yang digawangi Tria, Qibil, Alda, Dipa, dan Erick ini sudah terbentuk sejak 2004. Mereka menggebrak industri musik Tanah Air dengan tampilan unik mengenakan baju seragam serta gaya rambut ikonik. BACA JUGA: Biodata dan Agama Alshad Ahmad, Sepupu Raffi Ahmad yang Dituding Hamili Nissa Asyifa Sukses sebagai band, The Changcuters berkesempatan menjajal main film Tarix Jabrix pada 2008. Mereka berakting dengan sejumlah artis kenamaan seperti Carissa Putri, Francine Roosenda, dan Ario Bayu. 6. The Panturas Grup band muda asal Jatinagor ini cukup dikenal dengan musik mereka yang berkarakter. Acin, Rizal, Bagus Gogon, dan Kuya, mendefinisikan genre musik mereka adalah surf rock Salah satu singlenya yang paling populer adalah Sunshine yang rilis pada 2018 yang masuk dalam album 'Mabuk Laut'. Mereka juga pernah berkolaborasi dengan feast. menelurkan single Gelora. 7. The Sastro The Sastro adalah salah satu band jebolan IKJ yang melegenda. Mulanya, The Sastro bernama Oktaria, yang dibentuk untuk acara rutin kegiatan kampus. The Sastro digawangi oleh Ritchie Ned Hansel dan Sastro. Mereka meramu berbagai elemen musik seperti post-punk, dan new wave yang memperkaya karya-karyanya. BACA JUGA: Terbongkar, Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48 Menikah pada Juni 2022

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.