Sudah 4 tahun lama ya Gisella Anastasia dan Gading Marten tak lagi menjadi sepasang suami istri. Meski begitu, hubungan mereka berdua tetap saja baik hingga saat ini.

Bukan hanya baik dalam berkomunikasi. Baik Gading dan Gisel diketahui selalu berusaha menyempatkan waktu untuk tampil bersama demi Gempi. Tak hanya untuk kebutuhan sekolah, tetapi mereka terlihat tidak ragu menjalani liburan bersama.

Kondisi yang benar-benar baik antara Gisel dan Gading membuat pelantun Cara Lupakanmu ini mengatakan jika dirinya tak pernah berhenti untuk mendoakan sang mantan suami setiap hari.

"Mas Gading itu always in my prayer, selalu setiap hari,” ungkap Gisella Anastasia, dikutip dari YouTube Ngobrol Asix, Senin (20/3/2023).

Belum sempat melanjutkan ucapannya, tiba-tiba saja wanita 32 tahun ini menangis. Ia bahkan menyebut jika dalam doanya ia ingin agar Gading Marten bisa menemukan titik nyaman dalam hidup.

"Untuk bisa sama-sama jadi lebih baik, untuk bisa nemuin titik comfortnya dia," lanjut ibu satu anak tersebut.

Melihat Gisel menangis, Ashanty tampak penasaran soal perasaan sayang wanita tersebut kepada sang mantan suami. Tak menampik hal tersebut, Gisel pun mengiyakan ucapan Ashanty.

"Masih sayang lah, seumur hidup nggak mungkin nggak sayang," beber Gisel.

Meski sudah berpisah, Gisel kini tampaknya menjadikan Gading sebagai sosok sahabat baik. Bahkan ia mengaku kerap kali bertukar cerita, salah satunya soal asmara. "Kita satu pikiran, dia selalu cerita tentang ceweknya dan lain-lain, terus aku bisa lihat oh iya he's happier. Dengan pola yang seperti ini kayaknya lebih lega jalanin hidupnya, pastinya aku support," paparnya.

