JAKARTA - Aktris sekaligus model, Aurelie Moeremans, memberikan kabar yang kurang menyenangkan terkait kesehatannya.

Aurelie mengungkapkan bahwa dirinya sedang menderita Tumor Colli selama tiga bulan terakhir.

Hal itu diungkapkan Aurelie dalam akun Instagramnya, @aurelie, pada Jumat (17/3/2023).

Dalam Instagramnya, Aurelie mengunggah foto yang berisi komentar para netizen terkait wajahnya. Ternyata, banyak yang menyadari adanya perbedaan pada Aurelie.

"Tadinya aku nggak mau share karena aku pikir bakal sebentar aja tapi ternyata udah 3 bulan lebih dan masih belum sembuh juga," kata Aurelie.

"Dan mulai banyak yang nyadar (padahal udah coba nutupin, edit endorse pics aku dan lain-lain (tapi mata kalian jeli!) so hereโ€™s my 2023 going so far," sambungnya.

Perempuan 29 tahun ini kemudian menceritakan kronologi dirinya mengetahui telah mengidap Tumor Colli.

Dia mengaku sempat melakukan USG (Ultrasonografi) untuk mengetahui benjolan yang tumbuh di lehernya.

"Puji Tuhan bukan tumor ganas or whatsoever. Ada dokter yang curiga itu muncul karena aku punya TMJ (google aja) dan aku kalo tidur suka gremet-gremet gitu giginya kalo stres," lanjut Aurelie.

Diketahui, TMJ atau Temporomandibular joint syndrome adalah penyakit umum yang disertai sakit di sekitar sendi dan otot rahang yang mengontrol kunyahan.

Sementara itu, Aurelie memutuskan untuk melakukan suntik dibagian rahang demi mengatasi benjolan tersebut. Tentunya, hal itu sesuai dengan anjuran tim dokter.

Namun sayang, dia merasakan efek samping yang cukup parah dari suntikan tersebut.

"2 minggu setelah suntik, di awal Januari 2023 bagian bawahnya wajah seakan lumpuh dong! Nggak bisa buka lebar-lebar, stuck! Nggak bisa senyum sama sekali. Sekarang udah 3 bulan, udah jauh lebih baik tapi belum bisa senyum seperti dulu, belum bisa ambil kerjaan shooting yang harus berekspresi," tandasnya. Lebih lanjut, Aurelie menjelaskan bahwa banyak pekerjaan yang harus dibatalkannya lantaran penyakit tersebut. "Banyak sekali project seru yang batal tapi aku positive thinking aja, mungkin ini cara Tuhan untuk suruh aku istirahat dulu? Jangan kerja mulu," tutup Aurelie. BACA JUGA: Tak Tinggal Bareng Iis Dahlia, Devano Danendra Justru Memilih Ngontrak, Kenapa? Postingan tersebut langsung dibanjiri doa yang terbaik dari netizen. Mereka berharap Aurelie bisa segera sembuh. Tak hanya netizen, rekan-rekan sesama artis juga turut memberikan semangat mereka untuk aktris 29 tahun itu. "Semangat @aurelie," komentar Chicco Jerikho. "Semangat cantik, nanti pelan-pelan semua kembali lagi ya, comeback stronger," kata Gisella Anastasia. "Take a break, rest well. Segera pulih Aurelie," tulis Ibrahim Imran. Aurelie Moeremans pun juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada semua orang yang mendoakannya. "Thank you untuk semua doa, kata-kata baik dan juga buat yang share pengalamannya.. Semoga semuanya sehat-sehat selalu! Maaf ngga bisa bales satu-satu," ucapnya.

