BEIJING - Produser asal China, Zhang Jizhong, kembali menjadi buah bibir warganet China. Kali ini, bukan karena sikap bucinnya pada sang istri yang 31 tahun lebih muda, namun karena sang produser diduga menerima suntikan panjang umur.

BACA JUGA: Ariel NOAH Bongkar Rahasia Awet Muda dan Karismatik

Tak tanggung-tanggung, produser serial Journey to the West dan The Legend of the Condor Heroes itu dikabarkan menghabiskan RMB570.000 atau setara Rp1,27 miliar untuk mendapatkan tiga kali suntikan panjang umur.

Hal itu diketahui dari unggahan video seorang netizen yang memperlihatkan Zhang Jizhong di sebuah lembaga kesehatan swasta, pada 12 Maret 2023. Dalam video itu, sang produser terlihat mengenakan kaus hitam dan celana jeans.

Dengan rambut putihnya yang ikonik, sang produser tampak serius berbincang dengan salah satu staf lembaga kesehatan yang merilis proyek ‘suntikan panjang umur’ tersebut.

Portal min.news menyebut, untuk bisa mendapatkan suntikan tersebut, pasien harus membayar RMB190.000 atau setara Rp424,4 juta per dosis. Suntikan panjang umur tersebut dipercaya bisa memperbaiki stem cell dan menghambat penuaan.

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk hasil lebih baik, pasien setidaknya harus mendapatkan tiga kali suntikan. Video tersebut kemudian ramai dikritik warganet China dan menghina sang produser sangat takut menjadi tua. “Apakah mendapat suntikan Rp424 juta per dosis akan membuat Zhang Jizhong berumur panjang? Ingat, uang tidak bisa membeli usia. Kenapa banyak orang kaya melakukan hal tak penting seperti ini?” ujar seorang warganet. BACA JUGA: Biodata dan Agama Yok Koeswoyo, Personel Koes Bersaudara yang Tersisa BACA JUGA: El Rumi Kepergok Like Foto Vanesha Prescilla, Netizen: Ini Baru Cocok Netizen lainnya menambahkan, “Aku rasa, suntik itu tidak akan efektif dibandingkan olahraga. Lihat Chow Yun Fat, dia lebih muda 4 tahun dibandingkan Zhang. Meski rambut mereka sama-sama sudah memutih, tapi Chow terlihat sangat bugar.” Di usia 67 tahun, aktor Crouching Tiger, Hidden Dragon itu bahkan mengikuti marathon 10 kilometer yang ditempuhnya selama 64 menit. “Yang paling penting itu sehat, menjadi tua itu normal,” kata warganet lainnya.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.