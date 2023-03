DERETAN artis Korea ini pernah jadi pengikut aliran JMS. Saat ini, pembahasan mengenai aliran agama ini tengah ramai usai dirilis di Netflix lewat series dokumenter.

Series dokumenter itu berjudul In The Name of God: A Holy Betrayal pada awal Maret 2023. Mengungkap orang-orang yang terlibat dengan kejahatan gereja JMS dan pemimpinnya, Jeong Myeong Seok.

Mengutip Koreaboo, Jung Myeong Seok mendirikan JMS atau Providence Church pada 1974. Dalam ajarannya, dia mengaku sebagai 'Messiah' (wakil Tuhan) dan mencuci otak anggotanya.

Setelah series dokumenter itu viral, mulai terbongkar beberapa artis Korea Selatan yang pernah masuk dalam aliran JMS. Bahkan, mereka terang-terangan mengakuinya sendiri.

1. Kang Ji Sub





Akor Kang Ji Sub baru-baru ini mengaku pernah menjadi anggota JMS. Melansir dari Koreaboo, Kang Ji Sub mengira bahwa tempat ibadahnya adalah gereja biasa, dan akhirnya dia pergi sebelum mengetahui tentang keburukan aliran itu.

"Aku pergi setelah menyadari ajaran di sana jauh dari yang aku kejar secara spiritual. Bahkan aku pergi sebelum mengetahui hal-hal yang menjijikan terjadi," tulis Kang Ji Sub.

Namun netizen curiga bahwa Kang Ji Sub tidak benar-benar meninggalkan aliran itu. Sebab dalam sebuah acara yang tayang pada Desember 2022, terlihat ada foto Yesus yang dinilai mencurigakan di dalam walk in closet-nya.

2. Kyoungyoon DKZ Dalam wawancara Dispatch, Kyoungyoon DKZ mengaku pernah bergabung dengan gereja JMS. Bibinya memperkenalkan gereja itu kepada ibunya di tahun 1994, dan mengatakan bahwa tempat tersebut mengajarkan Alkitab lebih baik. Kyoungyoon sendiri sempat menonton doku-series In the Name of God: A Holy Betrayal. Dia pun merasa aneh ketika melihat bagian video Jung Myung Seok, pendiri aliran JMS itu mengaku sebagai 'Messiah' (wakil Tuhan). "Saat aku nonton bagian itu, aku pikir dia gila. Kalian mungkin tak percaya, tapi aku tak menyadarinya saat itu," kata Kyoungyoon, dikutip dari Koreaboo. BACA JUGA: Wafat di Usia 85 Tahun, Intip Perjalanan Karier Nomo Koeswoyo

