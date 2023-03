JAKARTA - Ammar Zoni menjalani rehabilitasi di Lido, Bogor, Jawa Barat. Ammar mencoba untuk bisa menghilangkan adiktif dari barang haram narkotika.

Aditya Zoni yang sebelumnya telah membesuk sang kakak beberapa jam pasca dimunculkan ke publik pada Jumat, (10/3/2023) itu pun diketahui selalu menjenguk Ammar Zoni setiap hari di Polres Jakarta Selatan karena ingin memberikan dukungan penuh. Ia berusaha untuk selalu menguatkan dan menenangkannya. Keberadaan keluarga di sisi Ammar saat ini sangat dibutuhkan olehnya.

BACA JUGA: Keluarga Kecolongan Ammar Zoni 2 Kali Terlibat Kasus Narkotika

Dukungan itu juga diberikan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Aditya Zoni mengunggah dua foto kebersamaan dengan sang kakak. Foto pertama memperlihatkan foto dirinya yang hanya berdua dengan sang kakak dan foto yang satu lagi memperlihatkan kebersamaan keluarga besarnya, yang didalamnya juga terlihat sang kakak, Ammar Zoni dan sang kakak ipar, Irish Bella. Foto keluarga tersebut terlihat begitu hangat dengan wajah semringah dari seluruh anggota keluarga.

Dalam keterangan foto itu, Aditya Zoni seakan berbicara kepada sang kakak agar tak perlu merisaukan apa yang saat ini menimpanya lantaran keluarga akan selalu mendukungnya. Ia berharap kakaknya yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi dapat kembali sebagai sosok yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.

"The first safe place you will always know is family. Come back stronger brother (Tempat aman pertama yang akan selalu Anda ketahui adalah keluarga.Kembalilah dengan pribadi yang lebih kuat, kak!)," tulis Aditya Zoni dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (14/3/2023).

BACA JUGA: 3 Alasan Polisi Terima Rehabilitasi Ammar Zoni

Sebagai informasi, setelah beberapa hari menjalani masa penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan, Ammar Zoni diketahui sedang menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat sejak Senin (13/3/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)

Sebelumnya 1 1 Keluarga...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.