JAKARTA - Vision+ menghadirkan series terbaru berjudul Candy Caddy. Series kali ini menyelipkan unsur olahraga golf di dalamnya.

Clarissa Tanoesoedibjo, selaku Managing Director Vision+ menyebut, lokasi syuting series Candy Caddy cukup istimewa. Pasalnya, tim produk memilih lokasi di Lido Golf milik MNC Group yang sebenarnya belum resmi dipergunakan untuk kalangan umum.

"Pertama kali kamu syuting di dalam Lido Golf yaitu sebuah area golf milik MNC yang belum secara resmi dibuka untuk public jadi kita punya kesempatan untuk syuting di sana," kata Clarissa Tanoesoedibjo, ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Pemilihan lokasi syuting bukan satu-satunya hal unik dalam produksi series Candy Caddy. Menurut Clarissa, ini adalah kali pertama Vision+ mengeluarkan series dibalut tema olahraga.

"Series ini mengenai perempuan dalam bidang olahraga, kita belum sempat mengangkat itu dalam tema-tema yang sudah kita sudah angkat di Vision+," jelas Clarissa.

Di sisi lain, tema golf sendiri dirasa cukup relevan untuk sebuah series. Pasalnya, Clarissa Tanoesoedibjo melihat belakangan ini peminat olahraga tersebut semakin luas.

"Mungkin golf itu dulu dimainkan oleh bapak-bapak, sekarang mau anak-anak muda, couple, mau teman-teman, golf is accessible to all ages," tuturnya.

Original series Vision+ Candy Caddy baru akan memulai proses syuting pada 19 Maret 2023. Rencananya, series yang dibintangi oleh Zulfa Maharani, Arya Vasco, dan Ciccio Manassero ini akan mulai tayang di Vision+ pada Juni 2023.

