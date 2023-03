ARTIS cantik Indonesia berkulit eksotis. Istilah cantik tak perlu putih adalah ungkapan yang tepat untuk sejumlah perempuan ini.

Konstruksi sosial terkadang mencitrakan bahwa standar kecantikan perempuan adalah memiliki kulit putih. Tetapi para artis ini percaya diri dan mampu bersinar di industri hiburan Tanah Air dengan kulit eksotisnya.

Berikut ini Okezone hadirkan 6 artis cantik Indonesia berkulit eksotis, dilansir dari berbagai sumber.

1. Asmara Abigail

Artis Cantik Indonesia Berkulit Eksotis. (Foto: Asmara Abigail/Instagram/@asmaraabigail)



Asmara Abigail Sumiskum memulai kariernya sebagai model lewat pemilihan yang digelar Go Girl! dan NYLON. Ia debut akting dalam film pendek Jentera, sebagai PSK bernama Rana yang dieksploitasi mucikarinya.

Namanya makin dikenal di dunia hiburan lewat aktngnya di film layar lebar. Perempuan kelahiran 3 April 1992 ini sukses membintangi dua film garapan sutradara Joko Anwar, yakni Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Eva Celia

Artis Cantik Indonesia Berkulit Eksotis. (Foto: Eva Celia/Instagram/@evacelia)

Eva Celia merupakan putri Sophia Latjuba, hasil pernikahannya dengan musisi Indra Lesmana. Kecantikannya makin terlihat setelah dewasa, memperlihatkan kombinasi genetik orangtuanya.

Eva yang menurunkan paras cantik sang ibunda, semakin manis dengan kulit eksotisnya. Ia juga memiliki tubuh ramping karena pola hidupnya yang sehat sebagai vegetarian.





3. Marion Jola

Artis Cantik Indonesia Berkulit Eksotis. (Foto: Marion Jola/Instagram/@lalamarionmj)

Marion Jola dikenal dengan aksi panggung yang energik dan gaya centil khasnya. Penyanyi berkulit eksotis ini seolah punya paket lengkap karena berbakat dan memiliki paras cantik.

Marion memiliki darah Kupang, Nusa Tenggara Timur dari sang ayah, serta keturunan Tionghoa dari sang ibu. Tak heran perempuan yang akrab disapa Lala ini punya kecantikan yang unik.

4. Erika Carlina

Artis Cantik Indonesia Berkulit Eksotis. (Foto: Erika Carlina/Instagram/@eri.carl)



Sama seperti Marion Jola, Erika Carlina ternyata juga memiliki darah tionghoa dari sang ayah. Namun dirinya justru memiliki karakteristik fisik yang lebih dominan dari sisi sang ibu yang berdarah Jawa.

Bermodal fisiknya yang berkulit eksotis dan tubuh semampai, Erika Carlina memulai kariernya sebagai model. Setelah makin dikenal sebagai influencer, namanya makin populer di industri hiburan.

5. Aurelie Moeremans

Artis Cantik Indonesia Berkulit Eksotis. (Foto: Aurelie Moeremans/Instagram/@aurelie)



Perempuan berdarah Belgia ini juga memiliki kulit eksotis. Bahkan, dia sempat membagikan pengalamannya kena diskriminasi dari keluarga sendiri lantaran warna kulitnya.

Meski demikian, warna kulit tak menghentikan semangatnya berkarya. Bahkan, perempuan makin laris manis di dunia seni peran lewat film, sintron, hingga web series.

6. Anggun

Artis Cantik Indonesia Berkulit Eksotis. (Foto: Anggun C Sasmi/Instagram/@anggun_cipta)

Anggun C Sasmi merupakan penyanyi berdarah Indonesia yang sukses berkarier di Prancis. Tembang-tembang hitsnya seperti Mimpi, Snow on the Sahara, hingga Rose in the Wind, pasti sudah tak asing di telinga.

Meski berkarier di Eropa, Anggun tetap mempertahankan ciri fisiknya sebagai orang Indonesia khas perempuan Jawa. Ia percaya diri menampilkan kealamian kulit eksotis serta rambut panjang hitamnya.