ARTIS Indonesia lulusan Universitas Indonesia, salah satu kampus negeri bonafide yang memulai operasionalnya pada 2 Februari 1950.

UI mencetak sederet tokoh penting negara, seperti Sri Mulyani Indrawati, mendiang Ainun Habibie, Sofyan Djalil, Fahri Hamzah, Fadli Zon, hingga Rocky Gerung.

Tak hanya tokoh politik, sederet artis ternama Tanah Air juga tercatat sebagai lulusan kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat tersebut.

Berikut Okezone hadirkan deretan artis Indonesia lulusan Universitas Indonesia, dilansir dari berbagai sumber:

1. Andien Aisyah

Penyanyi yang terkenal lewat album Let It Be My Way ini juga merupakan lulusan Universitas Indonesia. Andien Aisyah tercatat sebagai alumni Ilmu Komunikasi FISIP UI pada 2003.

2. Annisa Pohan

Annisa Pohan memulai pendidikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada 2011. Istri Agus Harimurti Yudhoyono itu diketahui mengambil Prodi Ekonomi dan Bisnis.

"Awalnya sempat ragu apakah saya bisa kuliah di UI. Ternyata suami saya mendukung," ujar Annisa Pohan pada kelulusannya pada 2013.

3. Bondan Prakoso

Penyanyi Bondan Prakoso juga tercatat sebagai artis Indonesia lulusan Universitas Indonesia. Dia merupakan alumni Sastra Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), pada 2001.

4. Dian Sastro

Dian Sastrowardoyo memulai karier aktingnya lewat film Ada Apa dengan Cinta, pada 2002. Sukses dengan dunia akting, tak membuatnya lupa dengan pendidikan.

Dia merampungkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), pada 2007. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Magister Manajemen UI, pada 2013.

5. Febby Rastanty

Febby Rastanty merupakan artis lulusan Universitas Indonesia selanjutnya. Dia diketahui lulus dari Fakultas Hukum UI pada 2018. Sepanjang karier aktingnya, dia membintangi 13 film, 3 seri web, dan 26 sinetron.

6. Feni Rose

Presenter infotainment ini juga merupakan salah satu lulusan Universitas Indonesia. Feni Rose tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI program studi Antropologi.

7. Intan Nuraini

Intan Nuraini menyematkan nama Universitas Indonesia pada akun LinkedIn pribadinya. Penyanyi sekaligus artis ini diketahui mengambil Sastra Inggris Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI).

8. Jessica Anastasya

Bintang sinetron Eneng dan Kaos Kaki Ajaib ini merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jessica Anastasya mengambil program studi Akuntansi dan lulus pada 2018.

“(22 juni 2018) Alhamdulillah Unofficially, Jessica Anastasya Mutiarani, S.E.,” ujarnya merayakan kelulusannya lewat akun Instagram @jessicaanastasya20, kala itu.

9.Kasino

Kasino Hadiwibowo dikenal sebagai salah satu anggota grup lawak Warkop DKI yang populer sepanjang era '80-an hingga '90-an. Dia merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada 1995.

10.Mat Solar

Nusrullah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Mat Solar merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, pada 1983. Di dunia akting, dia dikenal lewat perannya dalam sitkom Bajaj Bajuri dan sinetron Tukang Bubur Naik Haji.

11. Najwa Shihab Lulusan Fakultas Hukum Indonesia ini membangun kariernya sebagai wartawan magang di RCTI berlanjut menjadi news anchor di salah satu TV swasta. Dia kemudian mengundurkan diri dan bergabung dengan Narasi, pada 2018. 12. Nicholas Saputra Aktor tampan Nicholas Saputra juga merupakan alumni Fakultas Teknik jurusan Arsitektur UI pada 2002. Namanya melambung sejak membintangi film Ada Apa Dengan Cinta bersama Dian Sastrowardoyo.

13. Once Mekel Vokalis Dewa 19 Once Mekel merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 1989. Dia bahkan tercatat dalam daftar “50 greatest Indonesian Singers” versi majalah Rolling Stone. 14. Maissy Pramaisshela Arinda Daryono Putri alias Maissy merupakan salah satu penyanyi cilik yang populer di era '90-an. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pada 2008.

15.Raditya Dika Terkenal sebagai YouTuber dan komedian, siapa sangka Raditya Dika adalah lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bahkan lewat akun YouTube pribadinya pada 2019, dia sempat mengomentari lulusan Universitas Indonesia yang meminta gaji tinggi.

16.Rachel Amanda Artis Indonesia lulusan UI selanjutnya adalah Rachel Amanda. Aktris 28 tahun tersebut diketahui merampungkan pendidikannya di Jurusan Psikologi UI, pada 2014. “Awal-awal masuk psikologi karena gue senang menulis dan akting. Jadi bisa bikin karakter,” ujarnya pada 5 Agustus 2016. 17.Rossa Penyanyi bernama lengkap Sri Rossa Roslaina Handiyani ini adalah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Dia terkenal sebagai salah satu diva bersuara emas Indonesia.

18.Sheila Dara Aisha Artis Indonesia lulusan UI selanjutnya adalah Sheila Dara Aisha. Istri penyanyi Vidi Aldiano ini merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, pada 2009.

19.Tasya Kamila Tasya Kamila merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude, pada 2014. Ibu dua anak tersebut kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Columbia University, pada 2016.

20. Tompi Tompi dua kali mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia. Dia lulus dari Fakultas Kedokteran UI pada 1997 dan melanjutkan pendidikan magisternya di Spesialis Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pada 2010.

