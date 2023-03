JAKARTA - Artis Bunga Zainal kembali tampil di layar kaca. Setelah cukup lama vakum dan memilih menjadi ibu rumah tangga, istri dari Sukhdev Singh ini akhirnya kembali muncul.

Membintangi sinetron terbaru RCTI yakni Kesetiaan Janji Cinta, kembalinya Bunga Zainal di dunia akting ternyata tak lepas dari restu sang suami. Hal ini bahkan diakui sendiri olehnya, saat ditemui di acara syukuran sinetron tersebut.

"Poin utama aku bisa syuting lagi karena ya karena restu dia. aku gak akan mungkin kalau gak izin dia atau restu dia, aku kembali lagi ke layar televisi," ujar Bunga Zainal, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Sebagai artis yang sudah hampir 20 tahun berkarier, Bunga Zainal mengaku merasa bersyukur lantaran masih mendapat kesempatan untuk bisa mengasah bakatnya. Meskipun, hal itu kini sudah tidak lagi menjadi fokus utama bagi Bunga.

Sementara itu, Sukhdev Singh sebagai suami disebut Bunga sangat mendukungnya untuk berkarier. Terutama untuk berakting di layar kaca seperti dulu.

"Dia bilang why not kalau masih dipercaya untuk bisa bermain lagi ya go ahead. malah dia support banget kaya mainnya yang bagus yah," bebernya.

Sebagai seorang artis dan juga ibu, wanita 35 tahun ini tentu harus pintar membagi waktu. Terutama untuk anaknya Harneel Pradhi Singh yang masih sangat membutuhkan perhatiannya.

"Anakku yang kecil seminggu pertama gak terasa, minggu ke dua udah meraung-raung terus 'mami pulang'," kata Bunga.

Kendati demikian, Bunga Zainal merasa beruntung bergabung dengan sinetron Kesetiaan Janji Cinta. Mengingat, mereka tidak membuat dirinya kesulitan untuk bertemu anak.

Follow Berita Okezone di Google News

"Aku bersyukur banget, aku minta izin tim boleh gak ya aku pulang agak lebih cepat mau nengokin anak aku, kemarin aku minta izin sehari untungnya dikasih," tuturnya. Sebagaimana diketahui, dalam sinetron Kesetiaan Janji Cinta, Bunga Zainal berperan sebagai Meira. Ia bahkan beradu akting dengan aktor Panji Saputra dan juga Adly Fairuz. Sinetron Kesetiaan Janji Cinta sendiri sudah tayang mulai 6 Maret 2023 pukul 18.00 WIB. Jangan lupa untuk terus saksikan Kesetiaan Janji Cinta hanya di RCTI.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.