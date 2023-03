JAKARTA - Tasya Kamila dan sang suami, Randi Bachtiar kembali menjalani Long Distance Marriage (LDM). Tasya harus tegar karena sang suami diterima di salah satu perusahaan yang berada di Amerika Serikat.

"#LDRlife here we go again (LDR datang lagi) Yes, harus terpisah jarak lagi sama @randibachtiar karena Randi Alhamdulillah dapat kesempatan kerja di Amerika,” tulis Tasya Kamila dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut ibu dua anak ini mengaku sangat bangga dengan pencapaian sang suami, meski dirinya harus ditinggal.

"Aku bangga kepadamu sayang," lanjut Tasya Kamila dalam bahasa Inggris.

Padahal Tasya Kamila belum lama ini telah melahirkan anak keduanya, namun ia tampak tegar melepas sang suami untuk bekerja ke luar negeri. Tasya mengaku akan selalu mendukung karier yang akan dibangun oleh sang suami.

"Aku mendukungmu, pertumbuhamu, kariermu dan aku sangat bersyukur kamu membiarkan aku memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Berada di tempat yang aku anggap cocok untuk keluarga kita," tutur Tasya Kamila.

Pelantun Libur Telah Tiba ini juga bersyukur sebelum sang suami pergi ke Amerika Serikat, mereka mempunyai banyak waktu yang telah dihabiskan. Randi juga sempat menemani Tasya Kamila lahiran anak keduanya.

"Sungguh dua bulan yang luar biasa memiliki kamu di sini, sementara kamu menyambut bayi perempuan kami ke keluarga kami. Aku sudah merindukanmu. Jaga diri cinta," tutup Tasya Kamila.

