JAKARTA - Mantan penyanyi cilik, Tasya Kamila kini harus menjalani hubungan jarak jauh dengan sang suami, Randi Bachtiar. Tasya mengungkap sang suami berhasil mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat dan mengharuskan mereka untuk Long Distance Relationship alias LDR.

Momen itu diungkap Tasya di postingan akun Instagram-nya. Meski harus berhubungan jarak jauh, pelantun ‘Libur Telah Tiba’ ini mengaku bangga dengan sang suami.

“Yes, harus terpisah jarak lagi sama Randi Bachtiar karena Randi Alhamdulillah dapet kesempatan kerja di Amerika. I’m so so so proud of you baby,” tulis Tasya dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (28/2/23).

Dalam unggahannya, ibu dua anak ini menegaskan ia akan terus mendukung sang suami, terutama untuk kariernya. Meskipun dirinya harus berpisah dan menjalain hubungan jarak jauh dengan Randi.

Tasya bahkan bersyukur dirinya selalu dilibatkan Randi dalam setiap keputusan perjalanan hidupnya.

“Aku akan mendukung kamu, kariermu dan aku sangat bersyukur,” ungkap Tasya.

Sebelumnya, Tasya juga baru saja melahirkan anak keduanya pada Desember 2022 lalu. Ia tak masalah jika Randi harus kembali ke Amerika setelah dua bulan menemaninya di Indonesia pasca persalinan. “Sungguh 2 bulan yang luar biasa memilikimu di sini sementara kita menyambut bayi perempuan ke keluarga ini. Aku sudah merindukanmu,” papar Tasya. Unggahan Tasya Kamila yang mengumumkan hubungan jarak jauh dengan Randi Bachtiar ini mengundang reaksi para netizen. Warganet ikut kagum dan memberikan semangat untuk rumah tangga mereka. “Semoga segera berkumpul kembali kak,” tulis akun @azi********. “Tasya, semangat yaa,” kata akun @sri*******. “Salut banget sama Tasya dan Randi,” sambung akun @pu********.