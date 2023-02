JAKARTA – Berbagai film pendek Asia berkualitas hadir di Vidsee. Salah satunya adalah Under the Five Trees, Vidsee originals yang mengangkat drama keluarga.

Film pendek ini bercerita tentang seorang ayah (Ng Johnny) yang berusaha mengikuti teknologi agar bisa bekerja di masa kini. Di hari pertamanya bekerja sebagai pengemudi online, dia belum bisa memahami teknologi dengan baik.

Ayah kemudian bercerita pada anak perempuannya (Liew Jia Yi), dia akan berhenti dan ganti pekerjaan sebagai kurir. Dalam kesempatan itu, sang anak juga bercerita akan menemui klien untuk mengadakan pameran.

Teringat ibunya suka memotret, sang anak memberikan kamera lama miliknya kepada sang ayah. Di hari berikutnya, dia heran kenapa banyak sekali foto pohon dalam kamera itu.

“Ibu pernah bilang kalian berdua biasa bertemu di bawah pohon. Apakah itu pohon Angsana?” tanya sang putri heran.

