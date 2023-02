JAKARTA - Gisella Anastasia dibuat terkejut ketika mendengar pengakuan putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten alias Gempi soal keinginannya.

Lewat video yang dibagikan Gisel di akun Instagram pribadinya, mantan istri Gading Marten itu terheran-heran dengan putrinya yang lebih suka buku comedy, ketimbang pengetahuan alam.

Lalu, Gisel pun menyarankan agar Gempi lebih banyak membaca buku-buku ilmiah. Namun saran itu tidak terlalu disambut baik oleh sang putri.

Gisel pun menanyakan sebetulnya apa yang sedang diminati oleh sang putri. Di luar dugaan ternyata Gempi mengaku ingin jadi pelawak.

"Emang apa yang kamu suka sih, hobi kamu tuh apa, minat kamu tuh di mana? What do you like the most, coba kamu pikir-pikir," tanya Gisel dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (24/2/2023).

"Ngelawak," jawab Gempi sambil tersenyum.

Follow Berita Okezone di Google News

Di kolom keterangan, Gisel mencoba untuk memaklumi apa yang menjadi minat sang anak tanpa memaksa. "Dhuaar, lalu apa mau dikata? Pantesan bukunya buku humor lucu-lucu semua. Wowaya Gem," tulis Gisel di kolom keterangan. BACA JUGA:Heboh Kasus Mario Dandy, Celetukan Mendiang Kasino soal Anak Orang Kaya jadi Sorotan BACA JUGA:Fuji Jenguk Thariq Halilintar di Rumah Sakit: Gak Kuat Lihat Lo Kayak Gini Video Gisel pun mengundang banyak tawa dari netizen. Banyak yang menilai jika Gempi mengikuti jejak sang ayah. Tak ketinggalan sang mantan suami juga ikut berkomentar. "Gemesss," tulis Gading Marten sambil menyematkan emoji tertawa. "Jiwa ngelawaknya bapake banget," tambah @ama***. "Papading versi sachet," timpal @dapur***.