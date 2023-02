JAKARTA - Once Mekel berada di puncak popularitas bersama Dewa 19. Usai sebelas tahun berkarier di band, Once memutuskan untuk menjadi solois dengan membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Dealova, Symphoni Yang Indah, dan Kucinta Kau Apa Adanya.

Once kini berhasil merilis tiga album. Adapun album terbaru Once yang dirilis pada tahun ini bertajuk Sigma. Belasan tahun memilih solo karier, Once tak bisa melupakan begitu saja band yang sudah membesarkan namanya. Bagi Once, solo karier ataupun sebagai vokalis band, keduanya membuatnya nyaman menjalaninya.

"Nyaman dua-duanya," ungkap Once Mekel saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Once tak memungkiri jika ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Jika tergabung dalam sebuah band, terkadang sorot mata para penggemar bukan hanya tertuju pada satu orang, melainkan satu band secara keseluruhan. Once juga menyebut bahwa bisa jadi orang begitu membanggakan sebuah band tanpa harus menyukai seluruh personelnya.

"Kalau di dalam band itu sorotan kamera bukan ke kita aja tapi ke temen-temen lain juga. Band itu seperti satu bendera, dia gak langsung secara personal. Orang bisa membanggakan sebuah band tanpa betul-betul suka dengan personelnya,"sambungnya.

