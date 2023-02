JAKARTA - Setelah kabar putusnya dengan Fuji menggemparkan publik, kini Thariq Halilintar membawa kabar tak menyenangkan. Kondisinya menurun dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Thariq mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan sedang terbaring di rumah sakit. Tampak di sebelah Thariq, sang kakak yakni Atta Halilintar duduk menemaninya.

Belum diketahui pasti penyakit apa yang diderita Thariq Halilintar. Lewat live instagram, Thariq mengaku harus terlebih dahulu menjalani CT Scan.

"Disuruh CT Scan sama dokter" kata Thariq, dikutip pada Jumat (24/2/2023).

Berdasarkan hasil keterangan dokter, Thariq mengatakan ada virus yang menyerang tubuhnya. Hanya saja butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyakit mantan kekasih Fuji itu.

"Katanya ada virus gitu, gak tau virus cinta apa gimana, kayanya infeksi deh" tambahnya.

Lebih lanjut, Thariq Halilintar juga membeberkan sedikit kondisinya saat ini. Suhu tubuhnya dikatakan sudah turun, hanya saja masih mengalami rasa kurang nyaman di perut.

Follow Berita Okezone di Google News

"Sementara, panas udah turun, udah bisa ngobrol. Tapi perutnya masih berantakan" ucap Thariq.

Thariq lantas memberikan saran pada semua followers yang tengah mengikuti live instagramnya. Mengingat cuaca sedang tak beraturan dan daya tahan tubuh mulai melemah, Thariq menyarankan agar tak banyak menyimpan pikiran.

BACA JUGA:Komentar Menggelitik Aming soal Kejadian Anak Pejabat Naik Rubicon

Sementara itu, postingan Thariq yang terbaring di rumah sakit menuai banyak doa baik dari netizen. Termasuk pula Rossa yang mendoakan kesembuhan Thariq.

"Cepet sembuhhh" kata Rossa

"Get well soon bro" tulis Sunan Kalijaga.