JAKARTA - YouTuber sekaligus konten kreator Jerome Polin beberapa waktu lalu sempat diserang oleh warga Twitter. Bahkan namanya sempat menjadi trending di aplikasi tersebut lantaran ia mengunggah foto hewan bernama Capybara.

Setelah sempat memilih diam beberapa saat, Jerome akhirnya kembali muncul di media sosial. Ia bahkan mengunggah tiga buah foto berikut tulisannya dan menanggapi soal kontroversi yang menyerang dirinya beberapa hari lalu.

Dalam unggahannya di Instagram Story, anggota Waseda Boys ini mengaku merasa lelah secara mental. Meski begitu, ia akan berusaha untuk mengembalikan hal itu dalam waktu dekat.

"Btw.. Sorry ga bisa aktif beberapa hari ini~ Jujur mentally lagi capek banget wkwkwk. Gonna get back as soon as possible!!," tulis Jerome sambil mengunggah foto selfienya.

Sebagai sosok yang cukup memotivasi orang lain, Jerome kini mengaku bahwa dirinya kesulitan untuk bisa melakukan hal itu pada dirinya saat ini. Namun, ia berjanji untuk kembali bangkit setelah namanya menjadi trending lantaran cuitan orang-orang yang mengaku tak suka kepadanya.

"Aku sering nulis dan share kata2 motivasi, tapi jujur ngejalaninnya gak segampang itu ahaha. Tapiii gak boleh kelamaan, harus bisa bangkit dan bounce back~ Letsgooo," lanjutnya.

Sementara itu, pada foto ketiga, pria 24 tahun ini mengakui bahwa dirinya kini sedang tak baik-baik saja. Kendati demikian, ia berusaha untuk selalu bersikap baik lantaran meyakini bahwa tindakan dan perkataan positif akan berdampak bagi orang lain.

"Sebenarnya gak mau post yang kayak sedih2 gini siii wkwk. Tapi ya, aku dan kamu, kita semua manusia biasa yang pasti gak baik2 aja kalo dapet hal2 negatif. Jadi reminder bahwa, kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat," paparnya.

"Kita tidak tahu seberapa besar pengaruh tindakan dan perkataan kita terhadap orang lain. Mari sebarkan hal positif," tambahnya. Sebagaimana diketahui, nama Jerome mendadak trending usai dirinya mengunggah foto hewan Capybara dan memuji kelucuan hewan tersebut. Nahasnya, lantaran mengunggah foto hewan yang ramai dipanggil dengan sebutan masbro tersebut, beberapa orang yang tidak suka dengan sosok Jerome mendadak muncul ke permukaan. Pemilik akun Twitter @Abet_424 bahkan sempat meminta netizen Twitter mengganti hewan lain untuk dibahas, lantaran Jerome ikut-ikutan membahas Capybara. Sedangkan pemilik akun Twitter @sisthaaaaa mendadak muncul sebagai perwakilan anak-anak Indonesia yang berada di Jepang untuk melontarkan rasa ketidaksukaan mereka terhadap pelantun Stay tersebut. "Well teman-teman orang Indo yang juga tinggal di jepun banyak yang anti-Jerome. Mostly karena dia dianggap KY (Kuuki Yomenai) terutama saat ngonten di public space. Terus juga sering terlalu menggeneralisasi ketika ngasih info soal Jepang. Gitu lah," ungkap @sisthaaaaa.