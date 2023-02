JAKARTA - Kabar duka datang dari artis Natasha Wilona. Sang nenek dikabarkan telah meninggal dunia.

Melalui akun instagramnya, mantan kekasih Verrell Bramasta ini tampak menuliskan kalimat duka cita atas kepergian sang nenek. Ia bahkan mengungkapkan bagaimana sosok sang nenek yang akrab disapa Apo terhadap dirinya dan cucu-cucunya yang lain.

"Makasih apo buat semuanya. Sayang apo yg selalu baik, perhatian sama cucu2nya, gak pernah marah, selalu doain," tulis Natasha Wilona pada unggahan foto bersama ibu dan sang nenek.

Melalui unggahan fotonya, Wilona dan sang nenek juga sempat membagikan potret mereka saat berada di makam mendiang kakeknya. Lewat unggahannya, ia juga berharap agar jenazah sang nenek bisa bahagia berada di Surga bersama dengan kakeknya.

"Apo sekarang udah bahagia sama engkong disana ya," katanya.

"Saat aku bergumul dengan sakit hati yang datang saat aku kehilanganmu. Tapi Tuhan melihatmu mulai lelah. Semoga Anda beristirahat dalam damai, nenek terbaik yang pernah ada," lanjutnya.

Foto tersebut sontak membuat rekan-rekan artis dan netizen ikut mengungkapkan rasa belasungkawa atas kepergian nenek dari Wilona. Melalui kolom komentar, mereka juga turut mendoakan kepergian wanita tersebut.

"Babyyyyy turut berduka citaaaaa Your Grandma absolutely will rest in peace," kata Felicya Angelista.

Follow Berita Okezone di Google News

"Turut berduka sayang," lanjut Ghea Indrawari. "Turut berduka cita," timpal Aurelie Moeremans. "Yg ikhlas yaaa wilo yaa...skrg Apo udah nggak ngerasain lagi..semoga Tuhan Yesus menempatkan apo d surganya berkumpul lagi bareng engkong xoxo," sambung carolin***. "RIP utk aponya Wilo . Semoga dapat tempat terbaik di surga," tutur yolan***.