JAKARTA - Grup musik asal Inggris, Muse bakal tampil dalam Konser bertajuk 'Will of The People Tour 2023'. Setelah penantian lama, band beraliran rock itu akhirnya memilih Malaysia sebagai tuan rumah untuk menunjukkan aksinya.

Muse dijadwalkan akan tampil live di Kuala Lumpur, Malaysia pada 29 Juli 2023. Adam Ashraf selalu CEO Hello Universe mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan langka tersebut.

"Karana hari ini merupakan hari sejarah untuk Malaysia, untuk pertama kalinya kita dapat eksklusif," ujar Adam Ashraf saat ditemui di Zepp Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/2/2023).

Adam Ashraf, CEO Hello Universe. (Foto: Ayu/MPI)

Adam menjelaskan bahwa ia sejak awal menginginkan grup band yang beranggotakan Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme, dan Dominic Howard untuk tampil di Malaysia. Bahkan, permintaan itu dia panjatkan ketika menjalankan ibadah umrah.

"Tak tahu kenapa selepas saya pulang dari umroh, tiba-tiba saya lihat handphone memang aku meminta depan Ka'bah saya meminta nama Muse," jelas Adam Ashraf.

Kuasa Tuhan memang indah dan tidak pernah tertebak. Selang beberapa hari, pihak Hello Universe mendapatkan jawaban positif dari pihak Muse.

"Beberapa hari kemudian saya mendapat balasan email kalau diterima. (Kaget) hah, ini kita siapa dibandingkan dengan semua EO ada banyak," ungkap Adam Ashraf.

Sementara itu, sampai saat ini pihak Hello Universe belum bisa membocorkan tempat konser tersebut. Lantaran masih menunggu jawaban dari beberapa musisi yang rencananya akan menjadi pembuka konser Muse nanti. "Untuk sekarang ini kita akan umumkan di waktu dekat, sebab kita ada kejutan yang dibuat untuk opening act," ucap Adam Ashraf. "To be honest (jujur) kita pengen opening act dari Indonesia, band Indonesia juga tahu, tapi kita belum dapat jawaban," tambahnya. Sebagai informasi, konser 'Muse Will of The People Tour 2023' terdapat tiga kategori yaitu VIP, B dan C dengan harga tiket dijual dari harga 350 RM hingga 950 RM. Penjualan tiket dibuka pada 2 Maret 2023 (Pre-sale) dan untuk umum pada 3 Maret 2023.