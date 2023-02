JAKARTA - Nadia Mulya menikmati momen ulang tahun bersama keempat buah hatinya. Nadia Mulya menghabiskan waktu berkualitas di tengah permasalahan cerai dengan suaminya, Dastin Mirjaya.

Dalam akun Instagram miliknya, Nadia Mulya memperlihatkan momen bersama buah hatinya. Nadia bahkan satu kasur dengan keempat anaknya.

"This morning and tonight. Thank you God, I am so blessed," tulis Nadia Mulya.

Nadia menikmati momen indah tersebut di satu desa, salah satu pulau sepi di Kepulauan Seribu. Nadia dan buah hati tampak ingin fokus dengan liburan dan tak ingin diganggu keramaian kota.

Nadia Mulya merayakan ulang tahun ke 49 tahun pada 19 Februari 2023. Saat ini, Nadia tenga mengalami permasalahan keluarga ketika mengajukan gugat cerai kepada Dastin Mirjaya.

