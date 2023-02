JAKARTA - Melody Tiffany Simanjorang atau yang biasa dikenal dengan Melody Tiffany adalah seorang penyanyi cilik dan salah satu kontestan ajang pencarian bakat Idola Cilik musim keenam yang ditayangkan di RCTI. Penyanyi berusia 10 tahun ini kemudian bergabung dengan manajemen Star Media Nusantara di bawah naungan MNC Group.

Memiliki suara yang merdu, Melody baru saja merilis single terbarunya bertajuk ‘Good Day’ melalui YouTube Channel HITS Records, 16 Februari 2023.

Ditulis sendiri oleh Tiffany, lagu dengan genre pop yang penuh dengan keceriaan ini menceritakan tentang seorang anak yang mengajak teman-temannya untuk menyambut hari baru dengan semangat dan kebahagiaan. Sebagaimana Melody menyambut hari barunya masuk ke industri musik tanah air. Hal ini tergambar dalam lirik berikut:

“Hari baru telah tiba. Sambut penuh semangat. Semoga segala harapan terwujud hari ini. It’s gonna be a good day, don’t worry about a thing. It’s gonna be a good day, let’s go and have some fun. It’s gonna be a good day, I’m grateful for this amazing day”.

Dalam MV yang dirilis, Melody tampil menggemaskan dan ceria. Ia berperan sebagai anak yang membawa keceriaan pada orang-orang yang sedang mengalami masalah dan kesedihan untuk bernyanyi dan menari bersama.

‘Good Day’ sudah dapat didengarkan dan diunduh melalui platform musik digital seperti spotify, iTunes, Joox, dan lainnya. Jangan lupa juga untuk tonton MV-nya eksklusif hanya di YouTube Channel HITS Records.

