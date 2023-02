JAKARTA - TikTok menjadi salah satu aplikasi yang mampu membuat karya seorang musisi mendadak viral. Menariknya, beberapa karya musisi yang viral ternyata sudah cukup lama dirilis.

Saat ini, TikTok bahkan menjadi salah satu aplikasi populer yang menjadi tren. Bahkan, para kreator juga bisa mendapatkan referensi musik untuk membuat konten dalam aplikasi tersebut.

Membuat video dengan menggunakan lagu yang tengah viral bahkan menjadi salah satu cara agar konten masuk FYP alias For Your Page. Dilansir dari beberapa sumber, berikut, deretan lagu yang lagi hits dan viral di TikTok:

1. Sial - Mahalini (versi dangdut)

Sial dari Mahalini menjadi lagu paling hits di TikTok saat ini, terutama versi dangdutnya. Lagu yang dibawakan oleh kekasih Rizky Febian ini bahkan telah memiliki sedikitnya tiga versi dangdut, mulai dari koplo hingga remix.

2. Komang - Raim Laode

Pengguna aplikasi TikTok, tentunya sudah tak asing dengan lagu Komang milik Raim Laode yang memiliki lirik romantis tersebut. Lagu ini bahkan sudah digunakan oleh lebih dari 304 ribu orang di TikTok.

3. Terpikat - Taufik Akmal

'Aku terpikat dirimu, waktu aku memandang wajahmu. Kamu Sungguh Memang Cantik Apalagi Bodimu Menarik' merupakan penggalan lagu Terpikat milik Taufik Akmal. Lagu ini bahkan masuk sebagai salah satu yang paling ter hits di TikTok.

4. Aiya Susanti

Aiya Susanti merupakan lagu yang menjadi soundtrack dari kartun Upin Ipin. Lagu ini mendadak menjadi viral lantaran di remix oleh seorang pria bernama Derix Mail yang juga sempat meremix lagu Toyik Toyik Mana.

5. Rahmatun Lil'Alameen - Maher Zain

Lagu milik Maher Zain berjudul Rahmatun Lil'Alameen juga menjadi salah satu yang ter hits di TikTok. Lagu tersebut bahkan telah digunakan oleh 452 ribu lebih pengguna TikTok.

6. Ayang - Nabila Maharani

Lagu berjudul Ayang yang dipopulerkan Nabila Maharani hingga kini telah digunakan oleh lebih dari 2,3 juta orang di TikTok. Bahkan lagu ini memiliki jogetan khas yang dibuat oleh pengguna TikTok.

7. Sure Thing - Miguel

Rilis pada akhir 2010, lagu Sure Thing milik Miguel kembali viral belakangan ini di aplikasi TikTok. Musiknya yang asyik digunakan untuk menari, membuat lagu ini viral dan digunakan oleh lebih dari 3,6 juta orang.

8. No Comment - Tuty Wibowo

Lagu TikTok hits kedelapan ialah No Comment yang di bawakan oleh Tuty Wibowo. Lagu tersebut mendadak hits usai Bunda Corla kerap memutar lagu tersebut sambil berjoget.

9. Anything You Want - Reality Club

26,3 ribu orang menggunakan lagu ini sebagai backsound di aplikasi TikTok. Lagu ini sendiri telah rilis pada April 2022 lalu.

10. Kill Bill - SZA

Bercerita tentang seseorang yang memiliki keinginan menjadi mantan pendendam, lagu ini cukup populer di TikTok. Sebanyak 183 ribu orang diketahui telah menggunakan lagu ini sebagai backsound.