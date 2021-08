LAGU barat romantis sering didengarkan banyak orang di saat sedang bahagia. Lagu-lagu tersebut bahkan cocok didengar seseorang saat lagi jatuh cinta.

Jika Anda saat ini memiliki pasangan, maka mendengarkan lagu bertema romantis akan menjadi pilihan pas untuk menyampaikan perasaan Anda kepada orang terkasih. Selain lirik yang bermakna dalam, aransemen indah serta penghayatan penyanyinya menjadi kekuatan lagu romantis.

Membuat para pendengarnya ikut terbawa perasaan sambil membayangkan orang terkasihnya. Berikut ini kami ulas 5 rekomendasi lagu barat romantis yang dijamin bikin hati Anda ikutan baper.

1. Love of My Life - Queen

Lagu barat romantis, Queen. (Foto: YouTube)

Grup band Queen jagonya mencetak lagu hits, salah satunya adalah Love of My Life. Lagu yang dirilis pada 1975 ini ditulis oleh sang vokalis, Freddie Mercury untuk Mary Austin yang memutuskan pertunangan mereka setelah tahu fakta dirinya seorang gay.

Meski demikian, Freddie menganggap Mary sebagai cinta dalam hidupnya. Lagu Love of My Life bercerita tentang rasa patah hati seseorang setelah ditinggalkan sang kekasih.

2. Nothing's Gonna Change My Life for You - George Benson

Dirilis pada tahun 1985, lagu Nothing's Gonna Change My Life for You yang dipopulerkan George Benson ini kembali populer di kalangan anak muda lewat aplikasi Tik Tok. Selain aransemennya indah, makna yang terkandung dalam lagu ini sangat romantis.

Nothing's Gonna Change My Life for You menggambarkan ungkapan cinta seseorang kepada sang kekasih. Kendati seluruh dunia berubah, dia menjanjikan sang kekasih bahwa perasaan cintanya akan tetap sama.

3. When You Tell Me That You Love Me - Diana Ross

Masyarakat di era 1990-an ini pasti familiar dengan lagu When You Tell Me That You Love Me yang dipopulerkan Diana Ross ini. Lagu ini dirilis pada 1991 dan masuk ke dalam albumnya bertajuk The Force Behind the Power.

Diana Ross berusaha menyampaikan perasaan seseorang kepada sang kekasih. Betapa rasa cinta yang dia miliki membuatnya ingin memberi segalanya dan merasa bahagia ketika mendengar ucapan cinta dari sang kekasih.

4. I'll Always Love You - Whitney Houston

Lagu barat romantis, Whitney Houston. (Foto: YouTube)

Tak selamanya mencintai harus memiliki. Inilah gambaran makna lagu I'll Always Love You, yang menceritakan perpisahan pasangan kekasih karena suatu keadaan. Kendati tak bersama, mereka selalu saling mencintai.

Whitney Houston menyampaikan perasaan itu dengan lantang melalui suara melengkingnya. Penghayatannya dalam membawakan lagu pasti membuat para pendengarnya ikut terhanyut.

5. My Heart Will Go On - Celline Dion

Penggemar film Titanic pasti familiar dengan soundtrack utamanya, lagu My Heart Will Go On yang dibawakan Celline Dion. 24 tahun berlalu setelah rilisnya, lagu ini masih sukses mengubrak-abrik hati para pendengarnya.

Sesuai kisah Rose yang harus merelakan kepergian Jack dalam film Titanic, My Heart Will Go On menyampaikan bahwa kehilangan orang yang kita cintai adalah ketetapan takdir. Namun, momen dan kenangan indah bersama mereka akan tetap hidup selamanya di ingatan.