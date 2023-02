DERETAN film Korea yang wajib ditonton saat hari Valentine. Menonton film romantis menjadi kegiatan yang cocok saat hari Valentine. Entah sendiri atau bersama pasangan, beberapa film Korea ini bisa menjadi tontonan yang menarik karena memiliki cerita unik dan penuh dengan romansa.

Apa saja filmnya? Berikut ini ulasan 7 film Korea yang wajib ditonton di hari Valentine, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. My Sassy Girl

Film Korea yang wajib ditonton saat hari Valentine. (Foto: My Sassy Girl/Soompi)



Film lawas My Sassy Girl yang cukup melegenda adalah tontonan yang pas di Hari Valentine. Diketahui, film yang rilis pada 27 Juli 2001 lalu itu dibintangi oleh Jun Jihyun dan Cha Taehyun.

Film komedi romantis Korea ini bahkan disebut yang terbaik sepanjang masa. Bercerita tentang kisah cinta mahasiswa dengan kepribadian kaku bernama Kyun Woo (Cha Taehyun) yang bertemu seorang perempuan yang sering berbuat sesuka hati yang tak diketahui namanya, yang diperankan oleh Jun Jihyun.

2. A Moment To Remember

Selanjutnya ada film A Moment To Remember yang dibintangi oleh Jung Woosung, Son Yejin, dan Baek Jonghak. Film yang rilis pada 5 November 2004 itu merupakan film yang diadaptasi dari serial Jepang berjudul 'Pure Seoul'.

Film tersebut bercerita tentang kisah cinta Su Jin yang berasal dari keluarga kaya jatuh cinta pada Choel Su, seorang mandor kasar sebuah konstruksi. Meski akhirnya menikah dan hidup bahagia, rumah tangga mereka berubah saat Su Jin didiagnosa menderita penyakit alzheimer.

3. Always





Film Korea yang wajib ditonton saat hari Valentine. (Foto: Film Always/IMDb)



Film romantis Korea selanjutnya adalah Always atau yang dikenal juga dengan judul Only You. Film yang rilis pada 20 Oktober 2011 lalu itu diperankan oleh So Jiseob dan Han Hyojoon. Film tersebut mengisahkan cinta yang tulus dan penuh pengorbanan.

Film ini bercerita tentang Jang Cheol Min (So Jiseob), seorang mantan petinju yang bekerja sebagai penjaga pintu parkir. Ia jatuh cinta dengan telemarketer tunanetra bernama Ha Junghwa (Han Hyojoo).

4. Architecture 101

Film Architecture 101 yang rilis 22 Maret 2012 menceritakan tetang kisah cinta pertama yang belum usai. Dibintangi Han Gain dan Eom Taewoong yang kembali ke masa lalu yang diperankan oleh Lee Jehoon dan Bae Suzy. Keduanya bertemu kembali dalam situasi yang jauh berbeda dengan masa lalu.

Suatu hari seorang arsitek bernama Seung Min (Eom Taewoong) didatangi oleh cinta pertamanya saat kuliah Seo Yeon (Han Gain). Dia meminta laki-laki tersebut untuk mengerjakan sebuah proyek renovasi rumah di pulau Jeju yang mengingatkan keduanya ke masa lalu.

5. On Your Wedding Day

Film romantis tak melulu soal happy ending, ada pula yang berakhir bahagia seperti film yang berjudul On Your Wedding Day. Dirilis pad 22 Agustus 2018 lalu, film ini menceritakan perjalanan cinta Kim Young Kwang dan Park Bo Young.

Bercerita tentang cinta pada pandang pertama yang dirasakan Woo Yeon (Kim Young Kwang) pada Seung Hee (Park Bo Young). Woo Yeon yang awalnya hanya menghabiskan waktu untuk berkelahi seketika berubah berkat Seung Hee. Bahkan, Woo Yeon rela membuat kesepakatan untuk berpura-pura berpacaran agar Seung Hee tak diganggu murid lain.

6. Sweet and Sour





Film Korea yang wajib ditonton saat hari Valentine. (Foto: Film Sweet and Sour/Netflix)



Film Sweet and Sour, seperti judulnya film ini menyuguhkan manis dan asamnya kisah cinta antara Jang Kiyoung, Chae Soobin, dan Jung Krystal. Film yang rilis pada 4 Juni 2021 ini menceritakan kisah cinta pasangan LDR atau Long Distance Relationship.

Menceritakan Jang Hyuk (Jang Kiyoung) yang memiliki obsesi untuk bisa sukses dalam hal percintaan dan karier. Awalnya, Jang Hyuk menjalin hubungan yang cukup serius dengan Da Eun (Chae Soobin) yang berprofesi sebagai perawat. Namun semuanya berubah saat Jang Hyuk terpikat dengan teman kantornya yang bernama Bo Yeong (Krystal Jung).

7. 20th Century Girl

Film 20th Century Gilrs mengambil latar waktu tahun 1999 yang dirilis pada 6 Oktober 2022 lalu. Menceritakan sebuah kisah cinta dan pengorbanan dalam persahabatan yang diperankan oleh Kim Yoo-jung, Byeon Woo-seok, Roh Yoon-seo, dan Park Jung-woo.

Menceritakan Na Bo-ra (Kim Yoo-jung) yang merupakan siswi SMA berusia 17 tahun, membantu sahabatnya Yeon-du (Roh Yoon-seo) untuk dekat dengan pujaan hatinya. Awalnya Yeon-du mengatakan jatuh cinta pada Baek Hyun-jin (Park Jung-woo), namun ternyata salah nama dan yang dimaksud sesungguhnya adalah Poong Woon-ho (Byeon Woo-seok). Semua semakin rumit saat Na Bo-ra juga jatuh cinta pada Poong Woon-ho.